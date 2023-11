Jak nie dać się naciągnąć w Black Friday? Na to warto zwrócić uwagę

Przed nami weekend intensywnych wyprzedaży. Choć promocje w sklepach pojawiają się już wcześniej, to właśnie w Black Friday, który w tym roku obchodzimy 24 listopada, przypada dzień największych promocji.

Święto przyszło do Polski ze Stanów Zjednoczonych i już na stałe wpisało się w nasz kalendarz. Choć „Czarny Piątek” może być doskonałą okazją do zaoszczędzenia kilku groszy na wymarzonych zakupach czy prezentach świątecznych, może być też przyczyną zbędnego wydania sporych kwot. Po pierwsze, dlatego że oszuści czyhający na nasze pieniądze w sieci, nie śpią, a po drugie, zarówno online, jak i podczas zakupów stacjonarnych możemy wydać znacznie większe kwoty niż planowaliśmy, jeżeli będziemy nieświadomi i podatni na różne techniki sprzedażowe, które w ten weekend na pewno będzie stosować wiele marek. Nie warto paść ofiarą tzw. fałszywych promocji. - Sklepy prześcigają się w tym, by przyciągnąć uwagę konsumentów. W tym celu organizują promocje, ale stosują też dedykowane techniki sprzedażowe. Warto o nich wiedzieć, nim zdecydujemy się na szaleństwo zakupowe, by móc odróżnić prawdziwe okazje od tych pozornych. A tych drugich niestety jest całkiem sporo – mówi Jakub Baumgart, ekspert Intrum, firmy zajmującej się wierzytelnościami.

Oto kilka porad: · Ceny kończące się cyfrą 9 – to popularny trik sprzedażowy, dlatego w sklepach bardzo często znajdziemy produkty, które mają tak kończącą się cenę. Dzieje się tak dlatego, że zwykle pamiętamy pierwszą część ceny. Dlatego, jeżeli produkt kosztuje 399,99 zł zapamiętamy, że jego cena to ponad 300 zł, a nie 400 zł. Przez to jesteśmy przekonani, iż wydaliśmy zdecydowanie mniej, niż to miało miejsce w rzeczywistości. · Karty podarunkowe – dla wielu są świetnym prezentem, ale i tu przedsiębiorcy mają swój ukryty cel. Zwykle posiadacz karty wydaje więcej niż się na niej faktycznie znajduje, bo uważa, że to okazja, jeżeli już w ręku ma część środków na dany zakup i postanawia kupić więcej (i dopłacić!), albo w ogóle decyduje się za zakupy, których nie miał w planach, tylko po to, by wykorzystać prezent.

· Podwyższanie cen przed obniżką – nie jest to technika sprzedaży, ale właściwie nieuczciwa praktyka rynkowa. Dlaczego? Ponieważ wprowadza w błąd konsumentów. Aby uniknąć takich sytuacji, 1 stycznia 2023 r. została wprowadzona dyrektywa Omnibus, w ramach której przedsiębiorcy wprowadzający obniżki, muszą informować klientów o najniższej cenie towaru lub usługi z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Dzięki temu klienci mogą zweryfikować zapewnienia sprzedawcy, bez konieczności wierzenia im na słowo. Polacy korzystają z Black Friday Okazuje się, że 64 proc. konsumentów w Polsce ma teraz mniej pieniędzy niż rok temu, to według raportu sporządzonego przez Strategy&Polska blisko 2/3 Polaków planuje skorzystać z Black Friday przy spodziewanych wydatkach na poziomie około 1000 zł, a zainteresowanie „dniem promocji” rośnie z roku na rok i zbliża się do średniej europejskiej.

Specjalnie dla tych, którzy planują zakupowe szaleństwo to lista porad, do których warto się zastosować, by nie wydać wszystkich swoich pieniędzy podczas jednego dnia wyprzedaży.

1. Na zakupy chodź ze smartfonem – nawet jeżeli jesteśmy w sklepie stacjonarnym, za pomocą telefonu możemy szybko sprawdzić, ile dana rzecz kosztuje w sieci lub innych sklepach. Dodatkowo możemy przeanalizować historię zmiany cen i przekonać się czy „super promocja” jest faktycznie okazją, dzięki której zaoszczędzimy trochę pieniędzy. 2. Przed wyjściem do sklepu zaplanuj, co chcesz kupić – pójście do sklepu z jasno określonym planem pozwoli Ci rozsądnie podejść do zakupów. Jeżeli planujesz kupić np. tylko kurtkę i prezent dla dziecka, to tego się trzymaj. Nie wchodź bez potrzeby do innych sklepów, ponieważ istnieje duża szansa, że coś wpadnie Ci w oko i postanowisz to kupić.

3. Sprawdź, co już masz – przejrzyj swoją garderobę i zastanów się czy, aby na pewno potrzebujesz np. kolejnej pary butów. Jeżeli stwierdzisz, że nie, to nawet nie zaglądaj do sklepów obuwniczych. Według raportu Strategy& Polska, co 4. Polak kupił w zeszłym roku podczas Black Friday przynajmniej jeden produkt pod wpływem impulsu.

4. Ustal budżet – zaplanuj, ile chcesz wydać i nie przekraczaj tej kwoty. Pomoże Ci to uniknąć impulsywnych zakupów. 5. Uważaj na ukryte koszty – jeżeli kupujesz coś przez Internet, zwróć uwagę na dodatkowe koszty, np. na wysyłkę lub cło, jeżeli zamawiasz z zagranicznych stron. 6. Pamiętaj, że masz prawo do gwarancji – artykuły kupione na promocji podlegają takim samym zasadom reklamacji, jak te, które zostały zakupione po standardowej cenie. Sprzedawca odpowiada za wady do 2 lat od wydania towaru. W pierwszej kolejności konsument może żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy jest możliwy na dalszym etapie dochodzenia roszczeń.

