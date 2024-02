Daniel Wacinkiewicz nie będzie wiceprezydentem Szczecina. Jest nowy zastępca Piotra Krzystka

Ogłosił to dziś po południu prezydent Szczecina, Piotr Krzystek. Zmiana to efekt porozumienia i zacieśnienia współpracy prezydenta z Koalicją Obywatelską, która poprze Piotra Krzystka w wyborach samorządowych.

W zamian prezydent zgodził się na zmiany w składzie swoich zastępców. Łukasz Kadłubowski, to radny KO i urzędnik samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Zgodnie z prawem prezydent może mieć tylko czterech zastępców, dlatego było jasne, że musi komuś podziękować za współpracę. Dziś potwierdził, to co było wiadomo od pewnego czasu, że stanowisko traci Daniel Wacinkiewicz, który odpowiadał w mieście za sprawy m.in. ładu przestrzennego. Stał również za planami zmian wokół placu Orła Białego.

- Umówiliśmy się z prof. Danielem Wacinkiewiczem na pracę do końca kadencji. Dziękuję, że zgodził się przyspieszyć to o miesiąc. To była bardzo owocna współpraca. Teraz wraca do swojej pracy naukowej - mówił dziś Piotr Krzystek.