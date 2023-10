Czy Jeziorko Słoneczne będzie czyste? Naukowcy wskażą metodę wydobycia osadu z dna

Wszystko rozstrzygnie się już za dwa tygodnie. Jak się dowiedzieliśmy, 18 października mają być znane wyniki badań dna jeziora. Wybrana firma, która na co dzień zajmuje się przeprowadzaniem analiz laboratoryjnych, pobrała z dna skażonego zbiornika sześć próbek mułu. Teraz są one badane. Natalia Chodań, rzeczniczka prasowa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie poinformowała, że w zależności od ich wyników, zostanie wybrany odpowiedni sposób wydobycia i późniejszej utylizacji urobku - już można się więc domyślać, że sposobem na pozbycie trucizny jest usunięcie osadów z dna jeziora.

Przypomnijmy, że Jeziorko Słoneczne i wpadająca do niego rzeka Bukowa zostały skażone na początku września - spacerowicze zaalarmowali służby, że tafla wody pokryła się żółto-brązową zawiesiną. Jest bardzo prawdopodobne, że przyczyną zanieczyszczenia wody był pożar w niedalekim Mierzynie, gdzie paliła się hala magazynowa firmy "Mabo" zajmującej się produkcją ocynkowanych konstrukcji stalowych. Nienaturalne wybarwienie jeziora jest efektem gaszenia tego pożaru - użyta przez strażaków woda spłynęła do kanalizacji i rowów melioracyjnych a z nich do cieku Wierzbak, który płynie w pobliżu hali. Zapewne właśnie Wierzbakiem zanieczyszczenia dotarły do rzeki Bukowa zasilającej Jezioro Słoneczne.