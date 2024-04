Czy będą wyłączenia prądu 28.04 w zachodniopomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Batyń, Dąbrowa Białogardzka, Dąbrówka, Dołganów, Gąsków, Głodzino, Kłodzino, Kołatka, Lipie, Liskowo, Modrzewiec, Niebórz, Nielep, Paszęcin, Polakowo, Rąbinko, Rąbino, Role, Rzecino, Świerznica, Zbytki. 28.04 od godz. 13:36 do 15:45

Gawroniec, Kapice, Łęgi, Niemierzyno, Nowe Resko, Ostrowąs, Stare Resko, Tychówko. 28.04 od godz. 13:36 do 15:45

Połczyn-Zdrój ulice Polna, Powstańców Warszawskich, Rynkowa, Szczecinecka. 28.04 od godz. 13:36 do 15:45

Brzeżno, Chomętowo, Chomętówko, Grądzkie, Koszanowo, Mulite, Pęczerzyno, Pęczerzyński Młyn, Półchleb, Przyrzecze, Rzepczyno, Słonowice, Więcław, Wilczkowo. 28.04 od godz. 13:36 do 15:45

Słonino. 28.04 od godz. 13:36 do 15:45

Karlino ulica Bolesława Chrobrego. 28.04 od godz. 13:36 do 15:45

Liskowo. 28.04 od godz. 13:36 do 15:45

Kłodzino. 28.04 od godz. 13:36 do 15:45

Lubień Dolny. 28.04 od godz. 7:58 do 14:30

Bedlno, Bełtno, Berkanowo, Bierzwnica, Bierzwnica, Blizno, Buczyna, Bystrzyna ulica Widokowa, Bystrzynka ulica Leśna, Cieszeniewo, Cieszyno, Dobrowola, Gola Dolna, Gola Górna, Karpno, Kartlewo, Kawczyno, Klępczewo, Kluczkowo, Kłośniki, Kowanowo, Krasna, Krosino, Kunowo, Lekowo, Lipce, Łąkowo, Miłobrzegi, Niemierzyno, Nowy Przybysław, Oparzno, Osowo, Przybyradz, Przymiarki, Rogalino, Rusinowo, Rycerzewko, Sława, Smardzko, Stary Przybysław, Śliwno, Świdwinek, Ząbrowo, Ząbrowo. 28.04 od godz. 13:36 do 15:45

Biały Zdrój, Ciechnowo, Drzeń, Jastrzębniki, Kalina, Krzecko, Krzesimowo, Miedzno, Międzyrzecze, Mysłowice, Nowe Ślepce, Poradz, Powalice, Rokosowo, Sidłowo, Sławoborze ulice Białogardzka, Kolejowa, Kołobrzeska, Kościelna, Krótka, Krzyżowa, Lepińska, Leśna, Lipowa, Lotnicza, Łąkowa, Ogrodowa, Parcela, Polna, Sportowa, Środkowa, Świdwińska, Wybudowa, Słowenkowo, Słowieńsko, Sobiemirowo, Stare Ślepce, Trzciana, Zagrody. 28.04 od godz. 13:36 do 15:45

Policko. 28.04 od godz. 7:58 do 14:30

Niegrzebia. 28.04 od godz. 7:58 do 14:30

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Bartkowo, 19d, 21, 23, dz.nr 8/11 stawy. 30.04 od godz. 9:00 do 15:00

Banie ul. Baniewicka działki 430/3, 433/5 30.04 od godz. 8:00 do 15:00

Chojna ul Narciarska działki 120/13, 120/16, 134/4, 134/6 29.04 od godz. 9:00 do 12:00

Moryń ulica Świerkowa 1 i 3 29.04 od godz. 8:00 do 14:00

Miroszewo, 2 do 4, 9 do 12, 15, 22, 26, dz.nr 207/4, 207/5, 907 do 909, 913 do 918, 924. 30.04 od godz. 8:00 do 15:00

Police, ul. Nadbrzeżna 34b do 34d, 34h, 34i, dz.nr 105/17. 29.04 od godz. 9:00 do 15:00

Pilchowo, ul. Warszewska dz.nr 131/37 do 131/40, Widokowa 32. 29.04 od godz. 8:00 do 16:00

Witkowo ul Różana działka 908/17 29.04 od godz. 13:00 do 15:00

Mielęcinek 33A 6.05 od godz. 8:00 do 13:00

Pyrzyce ul. Lipiańska od bud. 37 w stronę Lipian, ul. Młodych Techników 1, 3, 5 abc, Tęczowa, Akacjowa, Reymonta, 29.04 od godz. 8:30 do 10:00

Banie ul Baniewicka (cała ulica) ,Banie ul Dworcowa nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 , stacja Paliw HIL-GAZ, 9.05 od godz. 9:00 do 13:00

Pniewo, ul. Gryfińska 30m, 30o, dz.nr 395/3. 9.05 od godz. 8:00 do 15:00

Moryń ul. Dworcowa nr 13, 13A, 13B, 15C, 18 7.05 od godz. 8:00 do 14:00

Witkowo II ul Kresowian działki numer 928/1, 928/2, 928/3, 928/4,9285, 928/6 30.04 od godz. 8:15 do 14:15

Stargard ul I Brygady firmy Alupol, Juan Meble, Luxpol Bis, Stolarnia

2.05 od godz. 9:00 do 12:00

Żarowo ul Przyrodnicza nr 36, ul Przyrodnicza działki numer 289/8, 289/9, 289/10

6.05 od godz. 8:15 do 14:15

Klępino od numeru 1 do numeru 16B oraz od numeru 64B do numeru 100

6.05 od godz. 9:00 do 14:00

Burhaga oraz Boguszyce

7.05 od godz. 8:30 do 14:30

Strachocin 72, 72A, 76

7.05 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin

Szczecin, ul. Grodzka 23, 24, 38, 40, Kurkowa 1.

2.05 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, krótkotrwałe zaniki napięcia dla ul. Sprinterska, Maratońska, Olimpijska, Kolarska, Orna 1 do 5, Nehringa 50 do 66.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat goleniowski

Osina działki nr 464, 461

2.05 od godz. 9:00 do 14:00