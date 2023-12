Kiedy lepsze widoki na starym mieście? W sercu starówki Szczecina stara bieda

Tak jak już pisaliśmy w „Głosie”, to ma być transakcja wiązana. Na terenie zajmowanym obecnie przez przychodnię najpierw na jej zapleczu powstanie pięciokondygnacyjny budynek, do którego zostaną przeniesione gabinety lekarskie. Mieścić się tam mają również biura i administracja. Stary, piętrowy gmach przychodni ma być zburzony. Dopiero kiedy zniknie, wzdłuż pierzei ul. Staromłyńskiej zostanie wybudowany nieco wyższy, bo sześciokondygnacyjny budynek mieszkalny z usługami na parterze. Pod ziemią zaplanowano parking, w którym będą 254 miejsca postojowe. Z tym że część z nich - najprawdopodobniej - otrzymają właściciele garaży stojących dziś na zapleczu przychodni.

Nowa przychodnia przy ul. Staromłyńskiej ma zastąpić starą, zaniedbaną, o której likwidacji mówi się od lat. Plan jest taki, by sama budowa nie spowodowała wstrzymania działalności poradni. Gabinety lekarskie zostaną zamknięte tylko na czas przeprowadzki, czyli na zaledwie kilka dni. Plan, o którym mowa, znany jest już od dawna. Niewiadomą jest wciąż termin, kiedy zostanie zrealizowany.

Przychodnia przy ul. Staromłyńskiej w Szczecinie zostanie przeniesiona a budynek, w którym przyjmują lekarze, zburzony. Nie oznacza to jednak, że poradni przy ul. Staromłyńskiej już nie będzie.…

- Trwają przygotowania do realizacji tej inwestycji - zapewnia Wojciech Jachim z miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, w której zasobach znajduje się budynek.

Zaniepokojone strony próbowali wówczas uspokajać radni miejscy. W 2016 r. zaproponowali np., by do starego budynku przychodni dobudować nowy, gdzie będzie można przenieść lekarzy i pacjentów. Miałby tam też powstać wielopoziomowy parkingowiec i „nowe powierzchnie handlowo-usługowe”.

Ten pomysł jednak nie usatysfakcjonował dotychczasowych użytkowników przychodni. Tym bardziej że rzecznik prezydenta Szczecina przyznawał wtedy, że umowy mają być na nowo negocjowane.

Najwyraźniej miasto już się z zainteresowanymi dogadało. Zapytani przez nas lekarze przyznają, że chętnie się przeniosą do nowej siedziby.

- Bo tu warunki do niczego się nie nadają - twierdzi jeden z nich. - Ważne, że zostajemy na Starym Mieście.

Realizacja tej inwestycji wpłynie na wygląd całego kwartału. Aby zrobić miejsce dla nowej przychodni, oprócz garaży trzeba będzie rozebrać wszystkie obiekty znajdujące się na terenie przeznaczonym do nowego zagospodarowania - dwukondygnacyjny budynek starej przychodni oraz stojące za nią niskie oficyny przylegające do budynków od strony ul. Mariackiej. Ich odsłonięte ściany mają być docieplone i wykończone zgodnie z kolorystyką stojących już w okolicy budynków oraz tych dopiero projektowanych. Wokół ma powstać teren do rekreacji.