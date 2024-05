Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: Przegraliśmy po głupich błędach na początku meczu

Jens Gustafsson, Pogoń

Gratuluję zwycięstwa Rakowowi. Wygrali, bo podarowaliśmy im dwa gole i zaczęliśmy mecz w sposób nieakceptowalny. W dalszym ciągu pierwszej połowy dalej zawodziliśmy, nie potrafiliśmy przeciwstawić się przeciwnikowi.

Po zmianie stron daliśmy sobie szansę, wyglądaliśmy w końcu tak, jak chcielibyśmy wygrać ten mecz. Zdołaliśmy jednak strzelić tylko jednego gola. Przegrywamy, ale – tak jak powiedziałem na początku – głupie błędy z początku tego spotkania spowodowały naszą porażkę.

Dawid Szwarga, Raków

Trudny mecz do rozegrania. Sami doskonale wiecie, z jakich przyczyn. Myślę, że to nie jest sytuacja codzienna, gdy w trakcie sezonu, w którym ciągle o coś walczymy, wychodzi informacja o zmianie szkoleniowca. W obliczu tego zagraliśmy jeśli nie najlepszą, to jedną z najlepszych połów w tym sezonie. Najbardziej intensywną. W drugiej połowie zabrakło obrony wysokiej i wysokiego pressingu. Dziś zawodnicy zagrali przede wszystkim dla siebie i dla Rakowa. Zachowanie szans na top 3 i mecze o Europę. Zawodnicy dali sobie szansę na świetne 2 tygodnie i walkę o europejskie puchary. Do końca sezonu będziemy pracować jako sztab trenerski na wysokim poziomie, z wysokim reżimem, po to, żeby powalczyć o awans do pucharów.