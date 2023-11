Co dzieje się w weekend w Szczecinie? Na tych wydarzeniach nie może Cię zabraknąć

Najciekawsze wydarzenia kulturalne w Szczecinie na nadchodzący weekend

"Aleja Zasłużonych" Teatr Polski w Szczecinie

Co zrobić, by zagwarantować sobie pogrzeb na koszt państwa w Alei Zasłużonych? To pytanie staje się centralnym tematem spektaklu w reżyserii Krzysztofa Materny. To opowieść o małżeństwie, które dochodzi do wniosku, że może być problem z ich pochówkiem. Dlaczego? Nie posiadają bowiem pieniędzy na to, by opłacić własny pogrzeb. Ale - z racji, że ona jest poetką, zasłużoną dla literatury, nagradzaną i docenianą - stwierdzają, iż muszą załatwić sobie grób i pogrzeb za darmo od państwa. W Alei Zasłużonych.

10 listopada, godz. 19, 11 i 12 listopada, godz. 16

"Bukartyk – fatalny przykład dla młodzieży” Teatr Polski w Szczecinie

Spektakl jest rodzajem muzycznej opowieści o polskiej rzeczywistości. Swoimi piosenkami Piotr Bukartyk komentuje to, co dzieje się w kraju. Jest w tym raz bezkompromisowy, innym razem ironiczny albo liryczny. To również pokazanie pewnej postawy artysty wobec świata. Świata, w którym przyszło nam funkcjonować – gdzie co innego nam się mówi, a co innego robi. W spektaklu występuje Piotr Bukartyk wraz ze swoim zespołem oraz aktorzy Teatru Polskiego.