Był mural i zniknął. Nie ma już generała Boruty-Spiechowicza na Skolwinie [ZDJĘCIA]

- Chciałbym, aby mural powrócił, ale też by był na nim jednak Spiechowicz, a nie rekonstruktor, który nijak ma się do postaci wyprężonego, szczupłego i wysokiego generała.

- W Encyklopedii Szczecina pojawił się po mojej interwencji, bo nie było go w ogóle. Nazwali jego imieniem dom kombatanta, co chluby generałowi nie przynosi. Małą uliczkę wewnętrzną nazwano jego imieniem, zamiast zmienić nazwę ulicy Stołczyńskiej, by w końcu przestano mylić Skolwin ze Stołczynem - komentuje Zaśko.

- Pojawiła się wśród mieszkańców koncepcja „szlaku Spiechowicza” od muralu do głazu pamięci przy kościele i, kto wie, może uda się to zrealizować wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej.

Według informacji „Głosu” malunek będzie odtworzony. Pomysł popiera szczeciński IPN.

- Realizacja jest w planach na 2024 rok, ale zakres i forma są na etapie koncepcji - mówi Sebastian Kaniewski ze szczecińskiego oddziału IPN.

Do wykonania pierwszego muralu posłużyło zdjęcie wykonane przez dziennikarza „Głosu” Marka Jaszczyńskiego podczas inscenizacji przyjazdu generała Boruty-Spiechowicza do Skolwina. Odbyła się ona w czerwcu 2018 roku - przypomniała o przybyciu do Szczecina w 1946 roku generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza - legionisty, rolnika i sołtysa Skolwina, który mieszkał tu do 1964 roku.