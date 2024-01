"Śmierć za człowieczeństwo. Rodzina Ulmów". Peregrynacja i wystawa Instytutu Pamięci Narodowej w regionie

Peregrynacja relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej rozpoczęła się w sobotę, 6 stycznia, kiedy relikwie z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dotarły do Barlinka. Stamtąd zostały przewiezione do Dębna, skąd już w niedzielę (w Uroczystość Chrztu Pańskiego) odwiedziły Myślibórz, Mieszkowice, Cedynię, Chojnę, Gryfino i o godz. 18 dotarły do Szczecina - do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. W czasie odprawionej z tej okazji mszy św. wierni modlili się w intencji rodzin.

Przypomnijmy, że Józefa i Wiktorię Ulmów oraz ich siedmioro dzieci (w tym jedno w trakcie porodu) zamordowano 24 marca 1944 roku. Powodem egzekucji było udzielone przez Ulmów schronienie ukrywającym się ośmiorgu Żydom (których również rozstrzelano).

- Dlaczego zginęli? - pytał ks. Tomasz koncelebrujący niedzielną mszę świętą.

- Bo dali świadectwo tego, że człowiek w imię ewangelicznej miłości bliźniego jest gotów przezwyciężyć lęk, a nawet ryzykować własne życie. Zginęli za pomoc Żydom w imię wiary w Boga.