Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Czekamy na nowe przystanki. Oto stan prac [ZDJĘCIA]

To właśnie na ostatnim z wymienionych przystanków, od 10 marca będą zatrzymywać się pociągi regionalne. Według inwestora na liniach w stronę Gryfina, Stargardu oraz Goleniowa nowe przystanki zostaną oddane do eksploatacji w pierwszej połowie 2024 roku. Wyjątkiem jest stacja Szczecin Dąbie oraz przystanek Szczecin Zdroje, na których zakończenie prac planowane jest do końca marca 2025 roku.

- Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale 2025 roku, a pociągi w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej będą mogły pojechać na przełomie 2025 i 2026 roku - mówi przedstawiciel PLK.

W tym roku mamy poznać ofertę biletu metropolitalnego. Będzie to bilet okresowy, który można będzie kupować w zależności od potrzeb na przykład na komunikację miejską w Szczecinie plus przejazd pociągiem na przykład do Goleniowa czy do Stargardu i na przykład na komunikację w Stargardzie. Bilet metropolitalny ma być tańszy niż składowa cen pojedynczych biletów.