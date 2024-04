Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 18.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Drzonowo , Karcino 2, 3, 4A, od 5 do 10, 12, 12A, od 13 do 19, 21, 22, od 33 do 43, 43b, od 44 do 46, 46A, 47, 47a, od 48 do 50, 50 B, 51, 52, 54, 55, 227, II, 199, 52. 18.04 od godz. 8:00 do 14:00

Cieminko 23, 25, 28, Smołdzęcino 3, od 8 do 12, 14, 20, 24, Smołdzięcino-14, Śmidzięcino 1O, 4, 7, 13, 14a, od 15 do 17, 19, 22, 23. 18.04 od godz. 8:30 do 12:30

Dobrowo 20, od 22 do 24, od 37 do 39, 39/11, od 40 do 51, 137/7, 390, dz. 329, Dobrówko 20. 18.04 od godz. 8:00 do 14:00

Gaworkowo 10, Lipno od 1 do 5, 64, 78/11,78/12, 78/4, 78/7, Toporzyk 49. 18.04 od godz. 8:30 do 12:30

powiat sławieński

Słowino 1, 3, 3A, 4, 8, 14, 16, 17, 17A, od 18 do 20, 20"A", 20A, 29, od 67 do 70, od 73 do 75, 79, 80, 80A, od 81 do 84, 84"B", 84A, od 85 do 88, 90, 483, 395/1, 494/5, 556, 565, 95/1, Sulimice .

18.04 od godz. 8:00 do 10:00

Brzeście 1, 5, 5/A, od 6 do 23, 23/a, od 24 do 26, od 28 do 35, 35/A, 36, 58, Janiewice od 113 do 118.

18.04 od godz. 8:00 do 14:00