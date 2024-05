Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 24.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (24.05 1:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat łobeski

Ostrówek 26, 26 A, od 27 do 29, 31, 32, 45.

24.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat białogardzki

Dębczyno 40, 42, od 46 do 48.

24.05 od godz. 7:30 do 11:00

Moczyłki od 29 do 31, 31A, od 32 do 34, od 36 do 39.

24.05 od godz. 11:00 do 15:00

powiat świdwiński

Gromnik 7, Szeligowo 1, 3, 5, 6, od 9 do 11, od 13 do 15, 15A, 16, 20, od 22 do 26, 29, 30, 18, ŚWIETLICA, Zdroiska 3, 4.

24.05 od godz. 8:00 do 13:00