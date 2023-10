Ambitne plany wobec działki i schronu w sąsiedztwie filharmonii

- Czujemy odpowiedzialność za tę przestrzeń. Chcemy, żeby powstało tam coś ponadczasowego i nieprzemijalnego. St ąd pomysł ogłoszenia konkursu architektonicznego. Zależy nam, żeby jak najszersze grono ekspertów, jeśli będzie takie zainteresowanie, to także z zagranicy, przedstawiło swój pomysł na to miejsce - wyjaśnia.

Chodzi o teren przy ulicy Starzyńskiego, między Filharmonią Szczecińską, a cerkwią prawosławną. Jego właścicielem został szczeciński deweloper Calbud. Wkrótce ma dojść do podpisania z miastem umowy sprzedaży działki. Wartość transakcji to ponad 10 mln zł. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala tam zrealizować inwestycje z zakresu usług hotelowych, kultury, administracji, oświaty, edukacji, społecznych, ochrony zdrowia, rozrywki, sportu, rekreacji, turystyki, gastronomii i mieszkalnictwa.

Zaczęły powstawać kolejne pomysły co zrobić z tym miejscem. Najpierw radni poparli sprzedaż. Kiedy wybrali się tam z wizytą, zachwycili się obiektem. Spór toczył się ponad dwa lata. W efekcie zapadła decyzja o sprzedaży całości.

Sprzedana działka jest wyjątkowa jeszcze z innego powodu. W ziemi pod nią znajduje się schron. W czasach PRL był zapasowym centrum zarządzania dla wojewody na wypadek kataklizmu bądź wojny. Bunkier powstał w okresie, gdy budowany był sąsiedni budynek, w którym dziś mieści się komenda wojewódzka policji. Po II wojnie światowej przez długie lata obiekt był utajniony. Grubość ścian to 2,8 metra betonu, a stropu - 1,8 metra. Dopiero w 2012 roku przeszedł w ręce prezydenta Szczecina.

Formalnie nie ma przeszkód, aby schron został wyburzony, choć Edward Osina liczy na to, że architekci podpowiedzą, co ciekawego można zrobić ze schronem zachowując jego funkcję. W krajach Europy wiele schronów na czas pokoju wykorzystuje się m.in. jako obiekty sportowe, które błyskawicznie można w razie potrzeby przywrócić do pierwotnej funkcji.