250 mieszkań komunalnych w dziesięć lat. Stepnica stawia na młodych ludzi i rodziny

To kolejna pana kadencja burmistrza gminy Stepnica. Jakie najważniejsze inwestycje powstały w gminie w poprzedniej kadencji, a jakie najważniejsze czekają w tej kadencji?

Odpowiadając na to pytanie, odsyłam pana i czytelników do mojego sprawozdania z minionej kadencji, w którym zawarte są również planowane do wykonania przedsięwzięcia na bieżącą kadencję. Spraw załatwionych jest bardzo dużo, aby tu je wymieniać wszystkie. Największym sukcesem minionej kadencji jest zrealizowanie programu wyborczego, z jakim szedłem do wyborów w 2018 r. Za sukces uważam utrzymanie zerowego zadłużenia gminy oraz pozyskanie ponad 41 milionów złotych unijnych i krajowych dotacji na realizację gminnych inwestycji. Wartym podkreślenia jest również fakt bardzo niskiego bezrobocia w naszej gminie, które wynosi około trzech procent. Pozyskanie znacznych dotacji unijnych i krajowych pozwoliło nam na zrealizowanie wielu inwestycji i przedsięwzięć, z których najważniejsze to oczywiście budowa domów komunalnych. Ale to również wiele inwestycji na drogach, w sieciach wodociągowych, szereg bardzo kosztownych prac remontowych i modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków komunalnych w Stepnicy. Długo by wymieniać inwestycje, które nam udało się wykonać. W kilku ostatnich latach zakupiono także nowoczesne wyposażenie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych za kilkaset tysięcy złotych. Całość kosztów utrzymania OSP wyniosła ponad półtora miliona złotych. Warte podkreślenia jest to, że nasze jednostki OSP brały udział w 473 akcjach ratujących życie i zdrowie ludzkie oraz mienie. Dokonując podsumowania kadencji, należy również pamiętać o bardzo dobrej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, który prowadził zajęcia muzyczne, teatralne, szycia, ruchowe, oraz zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu biologii, fizyki i chemii, edukacji przyrodniczej, ekologicznej i seksualnej. Ośrodek realizował także projekty w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz Pomorza Zachodniego. Dyrektor Ośrodka nadzoruje pracę świetlic wiejskich oraz wspomaga działalność kół gospodyń wiejskich. Przy ośrodku działa zespół Stepniczanie, grupa wokalna i grupa ogniowa Smoki w Zalewie.