Znane osoby ze Szczecina. Ich talent sprawia, że zna ich cała Polska, a nawet świat

Podczas jednego z takich powrotów zainspirowała kolejną znaną szczeciniankę Joannę Prykowską, do powrotu na scenę muzyczną.

- Pierwszy moment, który pamiętam, to był telefon Kaśki do mnie, która zaproponowała, żebyśmy coś razem zrobiły - wspominała dla nas w jednym z wywiadów Joanna Prykowska. - To było gdzieś 2,5 roku temu. Hey wtedy już zawiesił swoją działalność, Kasia skupiła się na pisaniu książek i zatęskniła za muzyką.