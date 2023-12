Zmiana lokalizacji szkół w nowym roku szkolnym 2023/2024

Radni zatwierdzili te uchwały podczas posiedzenia komisji ds. edukacji.

Państwowa Szkoła Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie będzie miała swoją drugą siedzibę na prawobrzeżu. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie jest szkołą artystyczną, która ma swoją siedzibę w lewobrzeżnej części Szczecina przy ul. Wojska Polskiego 115. W celu zapewnienia dostępu do kształcenia artystycznego dzieciom i młodzieży zamieszkujących tereny prawobrzeżnej części Szczecina, powstanie druga lokalizacja w budynku przy ul. Zofii Nałkowskiej 33. W budynku tym znajdowało się Gimnazjum nr 7, a po reformie jest to druga lokalizacja Szkoły Podstawowej nr 37. Jest to odpowiedź miasta na postulaty zgłaszane przez mieszkańców tych terenów w kontekście budowania szerszej oferty edukacyjnej na Prawobrzeżu. PSM to szkoła popołudniowa, o którą przez wiele lat zabiegali rodzice uczniów z prawobrzeża.