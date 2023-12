Rodzice przedszkolaków nie chcą przeniesienia przedszkola na Skolwinie

Do sali sesyjnej Rady Miasta przyszło wczoraj dziesięć mam dzieci uczęszczających do filii przedszkola nr 77, "Wesołe Siódemki". Przed posiedzeniem komisji oświaty, na której radni mieli zdecydować o przyszłości placówki przy ul. Stołczyńskiej, wzięły udział w konferencji prasowej. Podkreślały na niej, że podstawówka, do której już od 1 września mają być przeniesione ich dzieci nie jest przystosowana do przyjęcia małych, 3-4-letnich dzieci.

- W ogóle sobie nie wyobrażamy tych przenosin - zapewnia pani Sylwia. - Ze spokojnego, kameralnego, pełnego zieleni przedszkola do wielkiej (z perspektywy kilkulatków) szkoły podstawowej. Nie rozumiemy powodu, dla którego trzeba zniszczyć coś co tak dobrze funkcjonuje, by zastąpić to czymś zdecydowanie gorszym.

Przypomnijmy, chodzi o działającą w siedzibie skolwińskiego domu kultury filię przedszkola publicznego. Dwie działające tam grupy wiekowe: 3-4-latki, czyli „Zuchy” i 5-6-latki - "Figielki" od września mają być przeniesione do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Karpackiej. Pretekstem do przeprowadzki pięćdziesięciorga dzieci jest planowany remont domu kultury. Problem w tym, że po remoncie przedszkole już do starej siedziby przy ul. Stołczyńskiej nie powróci. Klub "Skolwin" ma być bowiem rozbudowany i nie będzie już w nim miejsca dla przedszkolaków.