Żagle 2023 w Szczecinie. Bryska na scenie głównej na Łasztowni porwała fanów do wspólnej zabawy [ZDJĘCIA]

O mocne brzmienia zadbała formacja Storo, która powstała z miłości do rocka i sceny, ale przede wszystkim – do fanów. Zespół opiera się na wielkiej energii charyzmatycznego lidera: Paula Storo (francuskiego wokalisty, kompozytora, półfinalisty programu „Must Be The Music”). Formacja porwała szczecińską publiczność brzmieniem, stylem, pozytywnymi emocjami. Całość współtworzą profesjonalni muzycy, którzy od lat współpracują z najlepszymi wykonawcami w Polsce.

Koncert główny sobotniego wieczoru był prawdziwą muzyczną ucztą. Fani muzyki pop i elektronicznej mogli być zachwyceni, bo na Żaglowej scenie wystąpiła Bryska, czyli Gabriela Nowak-Skyrpan. Bryska, Jej muzyka oscyluje w gatunkach indie pop, synth pop i muzyki elektronicznej. Jej singiel "You were in love" osiągnął wysokie pozycje na listach przebojów w wielu krajach, a jej występ na Żaglach 2023 to było wyjątkowe muzyczne doświadczenie.