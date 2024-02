Zachodniopomorscy rolnicy szykują się na przywitanie unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego

Rolnicy nie ukrywają: - Jesteśmy w dramatycznej sytuacji. Nam produkcja rolna się nie opłaca, a do tego ten Zielony Ład i zboże z Ukrainy - podkreślają. - Zwyczajnie nie dajemy rady. Dlatego liczą na spotkanie z komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim.

- Komisarz przyjeżdża do nas na merytoryczną dyskusję - podkreśla Adam Walterowicz szef organizacji kółek rolniczych. - Liczymy bardzo na to spotkanie.

Mówi też, że jak komisarz Wojciechowski zadeklaruje rolnikom wyrównanie dopłat do rolnictwa, zrekompensowanie strat związanych z napływem produktów rolnych z Ukrainy i rezygnację z Zielonego Ładu, to oni go na rękach będą nosić.