Zachodniopomorscy rolnicy protestują. Zablokowali drogi w województwie [ZDJĘCIA]

- Wiosna nie przeszkodzi nam, prace wykonamy na zmianę, mamy to już przećwiczone - zapowiada Paweł Toporek.

Protest ma zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację w rolnictwie polskim i europejskim.

Rolnicy występują przede wszystkim przeciwko Zielonemu Ładowi, niekontrolowanemu napływowi produktów rolnych z Ukrainy, a także łączą się w swoim proteście z rolnikami z całej Unii Europejskiej.

- Zalewa nas zboże z Ukrainy - mówi Konrad, rolnik z Pyrzyc. - Unia każe nam mniej produkować, a jednocześnie pozwala na to, aby do Polski i do innych kraj wjeżdżały produkty rolne z Ukrainy. I co się dziej? Nie możemy swoich produktów normalnie sprzedać. Jak tak dalej pójdzie, to miasto będzie jadło tylko żywność z Ukrainy, Azji, a nawet Chin, a nie żywność polska.