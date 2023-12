Zabójstwo Malwiny z Morynia. Jakub P. skazany na 25 lat więzienia

Aktualizacja godzina 13:40

25 lat więzienia dla Jakuba P. - ogłosił przed chwilą sąd w Szczecinie. Trwa odczytywanie wyroku.

Aktualizacja godzina 12:30

Nie wiem co mam jeszcze powiedzieć. Bardzo przepraszam rodzinę Malwiny - powiedział w ostatnim zdaniu Jakub P. Wyrok na być ogłoszony o godz. 13.30.

Aktualizacja godzina 12:20

Adwokat żąda 15 lat więźnia dla Jakuba P. Przekonuje że są w tej sprawie okoliczności łagodzące, np. niekaralność, młody wiek, problemy z akceptacją wśród rówieśników w szkole.

Aktualizacja godzina 12

Dożywocia zażądał prokurator dla Jakuba P. za uduszenie 16-letniej Malwiny N. - Tu nie ma okoliczności łagodzących - przekonywała prokurator w mowie końcowej. Według niej oskarżony nie wykazał żadnej skruchy. Prokuratura chce też aby oskarżony zapłacił rodzinie ofiary 500 tys. zł. zadośćuczynienia.

Aktualizacja godzina 11:30

O godz.11.30 sąd zamknął przewód sądowy. Teraz rozpoczęły się mowy końcowe.

Aktualizacja godzina 11:20

Jakub P. przyznał się do zabójstwa Malwiny N. i opowiedział swoja wersję tragicznych zdarzeń. Twierdzi, że dziewczyna podczas randki powiedziała do niego coś, co spowodowało, że coś w nim pękło i udusił dziewczynę. - Już od podstawówki nie byłem lubiany. To powodowało, że tłumiłem emocje w sobie. Gdy ona coś do mnie powiedziała, to coś we mnie pękło - powiedział przed chwilą w sądzie.