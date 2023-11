Szokujące relacje świadków w sprawie zabójstwa Malwiny z Morynia

Kilka godzin po zabójstwie oskarżony zadzwonił do kolegi, Adriana T. i poprosił o spotkanie.

- Był mokry i brudny od pasa w dół, roztrzęsiony, jakby się z kimś bił. Był trzeźwy, raczej nie był pod wpływem narkotyków. Nie chciał powiedzieć, co się stało. Mówił, że może kiedyś mi powie. Gdy go spotkałem dwa dni potem, powiedział, że mi nie powie, bo mogłoby mnie to przerosnąć - mówił Adrian T.

O tym, że zabił człowieka Jakub P. powiedział Adrianowi i jego ówczesnej dziewczynie, Malwinie K., gdy kilka dni później jechali we trójkę samochodem w Moryniu.

- Powiedział, że zabił kogoś, człowieka, nie precyzował kogo. Mówił, że miał powód, ale niewystarczający. Pytałam go, czy nie boi się przyszłości, konsekwencji. Mówił, że nie, bo ukrył ciało i psy policyjne go nie znajdą. To było dla nas szokiem. Choć nie uwierzyliśmy, to nie chciałam się już więcej z nim kontaktować - mówiła wczoraj Malwina K.