Poszli na spacer. Malwina już nie wróciła. Proces w sprawie zabójstwa 16-latki w Moryniu

Oskarżony od kilkunastu miesięcy siedzi w areszcie. Do zbrodni doszło 16 lutego 2022 r. na bagnach jeziora Morzycko w Moryniu. Z ustaleń śledztwa wynika, że mężczyzna utopił dziewczynkę.

- Działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonej, zanurzając i przytrzymując jej głowę pod taflą wody rozlewiska oraz dociskając ją do podłoża, spowodował aspirację wody wymieszanej z treścią błotną, w wyniku czego doszło do zatkania jej dróg oddechowych i ostrego rozdęcia płuc, czym doprowadził do jej nagłej śmierci wskutek gwałtownego uduszenia - oskarża prokuratura.