Wtorkowa sesja Rady Miasta Szczecin. O drodze szybkiego ruchu, co przebiegnie przez park w Strudze. Co ma do tego CPK?

Długą dyskusję, a nawet przerwę w obradach wywołała sprawa przebiegu trasy S10 Szczecin-Piła, która znacząco ma poprawić komfort podróżowania. Droga ma przebiegać przez zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park leśny w Strudze” przy rzece Płonia w Szczecinie, bo nie ma alternatywy. Ale to będzie związane z ingerencją budowlaną na terenie parku. Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zwróciła się do radnych o zgodę na odstępstwa od niektórych zakazów obowiązujących na terenie parku. Chodzi właśnie m.in. o zakazy niszczenia, uszkadzania lub przekształcania parku, czy wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.

Poza obszarami siedlisk przyrodniczych, wycinka obejmie głównie sosny i brzozy oraz w mniejszej ilości dęby, świerki i klony. Średni wiek drzew przeznaczonych do usunięcia mieści się w granicach 50–100 lat. W zamian jest obietnica nowych nasadzeń oraz zwiększenie zasobności rozkładającego się drewna, w szczególności drewna grubowymiarowego, co ma poprawić stan istniejących siedlisk i wpłynie korzystnie na organizmy żyjące w tym środowisku.

- Budowa S10 została zapoczątkowana przez PiS. To droga życia, gdyż w ten sposób skróci czas dojazdu do Warszawy o ponad trzy godziny. Będzie doprowadzać do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Po stronie Koalicji Obywatelskiej są politycy, którzy nie chcieliby CPK w Polsce, ponieważ jest port lotniczy w Berlinie. Na komisji gospodarki komunalnej ze zdumieniem obserwowałem, jak głosują niektórzy członkowie KO. Byli przeciw, albo się wstrzymali - mówił szef klubu PiS.

- Ze słabego projektu, który miał zniszczyć 90 procent siedlisk drzew, zaszkodzić naturze my stworzyliśmy lepszy. Usiedliśmy, pomyśleliśmy, zadziały procedury i służby miasta. Teraz tylko kilkanaście procent. aktualnego stanu natury zostanie uszkodzona. Ta inwestycja jest niezbędna. Nikt z klubu KO nie ma najmniejszych wątpliwości, że będzie realizowana. Zadziwia mnie wymyślenie problemu, którego nie ma - mówił.

Radni ponownie musieli podjąć uchwały o swoich pensjach (ok. 3,9 tys. zł brutto) i prezydenta (ok. 20 tys. zł. brutto). Co prawda zrobili to już na poprzedniej sesji, ale służby wojewody znalazły drobne błędy formalne, dlatego uchwały trzeba było podjąć jeszcze raz.

Na koniec sesji radni pożegnali Lidię Rogaś, która od piątku przestanie być zastępcą prezydenta do spraw społecznych. Jej miejsce zajmie radny Marcin Biskupski z Koalicji Obywatelskiej. Zmiana to efekt porozumienia wyborczego KO z prezydentem Piotrem Krzystkiem. KO ma w radzie bezwzględną większość (19 na 31 mandatów).