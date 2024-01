Wspomnienia powojennych mieszkańców powiatu gryfińskiego. Wyjątkowa książka jest już dostępna

Andrzej Krywalewicz (rocznik 1968) to historyk, publicysta i badacz przeszłości Pomorza Zachodniego. Jak sam o sobie mówi, jego pasją jest poznawanie niezwykłych historii osób, które osiedliły się na Dolnym Nadodrzu. "Odra była jak umarła...": to kolejna już jego publikacja ze spisanymi wspomnieniami mieszkańców tych terenów.

Godziny rozmów, godziny nagrań i - co sam podkreśla autor książki - wyjątkowa więź, jaką udało mu się nawiązać ze wszystkimi jej bohaterami, którzy zgodzili się podzielić swoimi wspomnieniami. "Odra była jak umarła... Wspomnienia powojennych mieszkańców powiatu gryfińskiego" to 21 wysłuchanych i spisanych przez Krywalewicza historii. Ich bohaterowie to mieszkańcy m.in. Gryfina, Widuchowej, Rurki, Mieszkowic czy Zatoni Dolnej.

Każdy z bohaterów opowiada nie tylko o czasach powojennych, ale każda z historii szczegółowo traktuje o tym, co działo się wcześniej: o dzieciństwie, wybuchu wojny, zesłaniach, wysiedleniach. - To jesteśmy my, nasza tożsamość - mówił Andrzej Krywalewicz podczas spotkania promocyjnego książki, które odbyło się w piątek w Miejskim Ośrodku Kultury w Mieszkowicach.

Ale książka to nie tylko wysłuchane wspomnienia. To również fragment pamiętnika Wiktora Mielnika ze Strzeszowa - "Pamiętnik Drugiej Wojny Światowej 1944-1945". Do rękopisów zachowanych przez najbliższych Wiktora Mielnika również dotarł Andrzej Krywalewicz. Jak podkreśla Michał Dworczyk, opracowanie pamiętnika do publikacji nie było łatwe, ale jednocześnie zapewnił, że są plany, aby opublikować kolejne fragmenty tak cennego świadectwa historii (Wiktor Mielnik brał udział w Powstaniu Warszawskim).