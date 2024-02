Niezwykłe historie i jeden człowiek uzależniony od endorfin

Wiele godzin i wiele dni rozmów, i kolejne wiele godzin i dni odsłuchiwania i spisywania nagrań. Moja pierwsza myśl: Andrzej Krywalewicz musi być niezwykle cierpliwym człowiekiem.

Michał Dworczyk, dyrektor Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej: - Andrzej ma niezwykłą umiejętność zjednywania sobie ludzi. Ostatnio byliśmy razem umówieni u jednej ze starszych mieszkanek okolicy. Kiedy przyjechałem na miejsce, on już tam był, trzymał tę panią za rękę i rozmawiali, jakby znali się od dawna. Nie wiem, jak on to robi!

Andrzej Krywalewicz odpowiada krótko: - Ja to po prostu kocham!

Mówi też o endorfinach. Te czuje zawsze, kiedy rozmawia z ludźmi. Nie liczy wtedy czasu.