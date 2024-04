Teatr Polski w Szczecinie zaprasza na spotkania ze spektaklami Krystyny Jandy

Będzie to kultowy monodram „Shirley Valentine” w reżyserii Macieja Wojtyszki, w którym aktorka w peruce, płaszczu, w scenicznej kuchni, obiera ziemniaki, smaży "prawdziwe" jajka sadzone, pije wino i rozmawia z kuchenną ścianą. Jak też „Biała bluzka” według opowiadania Agnieszki Osieckiej, a w reżyserii Magdy Umer: opowieść o miłości niemożliwej, bo miłości do opozycjonisty. Z kolei na koniec kilkudniowego spotkania z K. Jandą: przejmujące „Zapiski z wygnania” w reżyserii M. Umer, na podstawie wspomnień Sabiny Baral, dwudziestoletniej emigrantki roku 1968, która wyjechała razem z rodzicami z Polski.

„Biała bluzka” - Oparta na opowiadaniu Agnieszki Osieckiej opowieść o miłości niemożliwej, bo miłości do opozycjonisty. Historia kobiety nie mogącej sobie poradzić ze sobą i z Polską lat stanu wojennego. Tytułowa biała bluzka była marzeniem i znakiem przystosowania do życia w kraju zakazów i nakazów, cenzury, opozycji, kartek na mięso, zaświadczeń z miejsca pracy, dowodów, stempelków i godziny policyjnej i więźniów politycznych. Kraju braku wolności, w którym ułańska fantazja podlewana alkoholem, miłość, przyjaźń i poczucie humoru pozwalały czuć smak życia. Z czasem spektakl stał się „kultowy”, był grany w całej Polsce. Przeglądała się w nim dorastająca młodzież, która uznała, że bohaterka Osieckiej mówi, myśli i czuje jak oni.

„Zapiski z wygnania” - To bardzo osobiste wspomnienia Sabiny Baral, dwudziestoletniej emigrantki roku 1968, która wyjechała razem z rodzicami z Polski. Spektakl jest oparty na książce, jednak zobaczymy w nim o wiele więcej: projekcje wideo z tamtego czasu fragmenty kronik, cytaty z ważnych przemówień partyjnych oficjeli, a Krystyna Janda wykona kilka znanych piosenek. Przeniesiemy się do czasu Wydarzeń Marcowych ’68, kiedy to kilkanaście tysięcy polskich Żydów zostało przymuszonych przez ówczesne władze PRL do emigracji. Upokorzenie, jakiego wówczas doświadczyli, było przejmujące.

