Wilk pogryzł plażowiczów w Międzyzdrojach! Wciąż jest nieuchwytny

Wioletta Nawrocka, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego przyznaje, że Kamyka nadal nie udało się złapać.

- On wyczuwa zapach naszych pracowników. Szczególnie jak jest silny wiatr. To inteligentne zwierzę. Doszło do tego, że strażnik leśny używał nawet perfum córki, aby zmylić Kamyka i spróbować do niego dotrzeć. Ale na razie nic to nie dało. Wilk musi być odłowiony, bo to dzikie zwierzę. Niestety ludzie zaczęli go dokarmiać i on zaczął odchodzić coraz bliżej. Trzeba zachować ostrożność, nie można do niego podchodzić, czy nawet zatrzymywać się, aby zrobić zdjęcie. Trzeba się oddalić, ale nie uciekać, bo wtedy zwierzę atakuje. Taka jest natura zwierząt - mówi dyr. Nawrocka.