Jest takie miejsce w Szczecinie, gdzie nietoperz mruczy jak kot

Pani Basia na wstępnie ostrzega, że nietoperze szybko tyją i puszczając oczko do Remika dodaje, że wolontariusze mają skłonność do przekarmiania. Tak poznaję historię Nataszki, mroczka późnego, która została znaleziona za płytą elewacyjną w LO V.

Zaczynał się wieczór, gdy dotarłam do mieszkania pani Basi. Chwilę po mnie w drzwiach stanęła dwójka wolontariuszy: Julita, emerytowana chemiczka i młody chłopak Remik. W większym lub mniejszym gronie spotykają się kilka razy w tygodniu, by oporządzić nietoperzowy inwentarz. Nietoperze chciałaby częściej, ale muszą wierzyć, że w pozostałe dni „pada deszcz” więc nie ma czego szukać na zewnątrz. Wszyscy zajmują miejsca przy wielkim stole, na którym stawiają klatki z nietoperzami. Każdy zwierzak dostaje imię, za którym stoi historia. I tak nietoperze z poczty to Paczka, Polecony, Priorytet, z sądu Mecenas i Recydywa. Zwierzak znaleziony na ulicy Mickiewicza to Tadeusz. A bardzo kudłatą nietoperzyce nazwano Violetta Villas.

- Gdy niosłam ją w klatce, aby wypuścić, aż podskakiwała czując zew wolności. Mamy zasadę, że wypuszczamy nietoperze w miejscu, z którego do nas trafiły. Nie tracą wtedy energii na powrót. To była ogromna satysfakcja, gdy wyleczona i odchudzona poleciała tak pewnie - mówi Bat Mom.

Dotychczas nauka latania odbywała się w małej sali gimnastycznej, ale niektórym zaczęło to przeszkadzać. Pani Barbara przypuszcza, że to z lęku przed wścieklizną. A żeby zarazić się nią od nietoperza trzeba zostać ugryzionym przez zainfekowanego osobnika. Dostaje się wtedy antytoksynę, która chroni przed chorobą.

- Nikt nie dawał im szans na przeżycie. Pamiętajmy, że to było ponad 10 lat temu. Ich ranna mama miała problemy z karmieniem. Przystawiałam je do jej piersi, by się wykarmiły. Mamine ciepło zastępował im słoik z ciepłą wodą włożony do kuchennej rękawicy, z którego maluszki zwisały. Udało mi się je odchować. Były bardzo oswojone i kochane. Gdy opowiada ich dalszą historię łamie się jej głos...

- Dostarczono mi kiedyś ponad 300 dzikich nietoperzy, które oblazły jakieś roztocza. Kropka się zaraziła i niestety nie pokonała infekcji. Odeszła siedząc na mojej szyi. Kreska rozpoczęła wtedy żałobę. Przestała jeść, piszczała, była na zmianę agresywna i apatyczna. Dostała wylewu, ale wyszła z tego. Dołączyłam do niej inną samiczkę. Polubiły się i wydawało się, że wszystko idzie ku dobremu. Pech chciał, że Kreska w nocy zraniła się korą, która wyścielała jej klatkę. Zobaczyłam to rano, gdy było już za późno. Straciła zbyt dużo krwi i nie udało się jej się uratować.

W naturze samice nietoperza zakładają kolonie rozrodcze. Z początkiem września młode opuszczają miejsce, w którym przez całe lato uczyły się życia i szukają bezpiecznego lokum na zimę. To czas migracji. Wtedy najczęściej wpadają do budynków.

Gdy nietoperz skryje się za rurami czy w skrzynkach gazowych wyjmuje się go łatwo, ale trochę to trwa.

- Odbieram w tym okresie dziesiątki telefonów o uwięzionych karlikach. Ludzie ignorują ostrzeżenia, by na noc zamykać okna na klatkach schodowych. Śmiertelną pułapką są plastikowe listwy, którymi biegną np. światłowody. Wystarczy mały otworek, przez który dostanie się do środka choćby jeden nietoperz. Zaraz zwołuje następne i zaczynają się tam dosłownie ubijać. Gdy do nich docieram, te na dole są już martwe, a te w środku ledwo zipią. Najgorsze, że spółdzielnie czy wspólnoty nie zawsze chcą współpracować, a to są przecież chronione zwierzęta - mówi Górecka.

W trakcie naszej rozmowy spod szala pani Basi, co jakiś czas wysuwa się puszyste ciałko z mały łepkiem i w moją stronę kierują się dwa czarne paciorki i ruchliwy otwarty pyszczek. Przykładamy detektor czuły na ultradźwięki i słyszę odgłos przypominający stukot z lekkim pogłosem. To mówi, a właściwie echolokuje, Cecylia, mroczek późny. Pani Basia pieszczotliwie mówi na nią Sesil.

- Echolokacja jest na tyle dokładna, że nietoperze są w stanie wychwycić komara. Nie ma szans, by nie zauważyły ludzkiej głowy i wplątały się we włosy - tłumaczy Remik.

Cecylia domaga się głaskania, a gdy ręka pani Basi czule ją mizia, zaczyna mruczeć jak kot. Gdy miłość rezonuje w tak małym ciałku, robi to wrażenie. Cecylia jest już rezydentką. Podobnie jak Olesia (borowiec wielki). Ta pierwsza była zbyt oswojona na życie na zewnątrz, a druga, mimo kilku prób wypuszczenia, sama wybrała, że zostaje. Obie pełnią funkcje edukacyjne i jeżdżą z Bat Mom do szkół i przedszkoli, obalając krzywdzące mity na temat nietoperzy. Ale pani Barbara nie uzurpuje sobie prawa do ich oswajania i udomowiania. Jej zadaniem, i fundacji, którą założyła, jest ratowanie, pomoc, pielęgnacja i oddanie nietoperzy naturze. Bo i one mają tam swoje zadania, jak choćby pożeranie komarów.