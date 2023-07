Wiemy, kiedy na pętlę Pomorzany wracają tramwaje. To oznacza zawieszenie komunikacji zastępczej

To oznacza, że tramwaje linii 11 będą kursować na trasie Ludowa – Pomorzany. "12" będzie kursować na trasie Las Arkoński – Pomorzany. Autobusowa linia zastępcza 811 zostanie zlikwidowana.

Pozostałe zmiany w komunikacji:

Tramwaje linii 5 będą kursować na trasie Żołnierska – Wawrzyniaka (tymczasowy przystanek nr 12021 zlokalizowany na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Wawrzyniaka), z częstotliwością co 7–8 min w dni powszednie (do godz. 20) i soboty (w godz. 9–18), w pozostałym okresie co 10 min. Zjazd do zajezdni Pogodno realizowany będzie ze zmianą kierunku jazdy na przystanku „Plac Gałczyńskiego” (przez al. Bohaterów Warszawy, ul. Jagiellońską, al. Piastów i al. Wojska Polskiego).

Tramwaje linii 7 będą kursować na trasie Stocznia Szczecińska – Turkusowa (przez pl. Rodła – al. Wojska Polskiego – pl. Gałczyńskiego – al. Bohaterów Warszawy). Przy częstotliwości kursowania co 20 min na przystanku „Wawrzyniaka” realizowany będzie dodatkowy postój.