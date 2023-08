Wielkie pożegnanie wakacji w Międzyzdrojach już w najbliższą niedzielę

Zapowiedzieli też szereg atrakcji i to za darmo dla mieszkańców Międzyzdrojów. W planie eventu jest zwiedzanie Oceanarium przy ul. Bohaterów Warszawy, a także miedzy innymi karuzele i dmuchawce, przejazd kolejką, loteria z fantastycznymi nagrodami ufundowane przez lokalnych przedsiębiorców, będzie również słodki bufet z napojami na spotkaniu przy Hotelu Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje.

- To inicjatywa przedsiębiorców z Międzyzdrojów - tłumaczy Jagoda Stępień z Oceanarium, jedna z organizatorek imprezy. - Jest to wyraz naszej wdzięczności dla mieszkańców Międzyzdrojów za wsparcie i zaufanie. Chcemy, abyście zakończyli wakacje z uśmiechem na twarzy i pięknymi wspomnieniami. Dołączcie do nas w tym wyjątkowym dniu, który z pewnością dostarczy wiele radości, uśmiechu i niezapomnianych wspomnień. Zapraszamy do spędzenia ostatnich chwil wakacyjnej beztroski razem z nami! Niech to będzie wyjątkowy finał lata!