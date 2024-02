Nie uwierzycie! Na plaży w Międzyzdrojach pojawili się już plażowicze [ZDJĘCIA]

Niedzielny spacer po Międzyzdrojach

I do tego, niektórzy nawet rozstawili parawany. Miejscowi na ten widok od razu zareagowali i trochę ze śmiechem ogłosili rozpoczęcie sezonu.

- Tak, to pogoda i przede wszystkim słońce sprawiają, że w weekendy przyjeżdża do nas sporo turystów. Dla nas więc sezon już się zaczął - mówią mieszkańcy Międzyzdrojów.

Brzegiem morza spacery w takiej aurze to prawdziwa przyjemność, a po wędrówce fajnie jest wstąpić na kubek gorącej herbaty czy... lody. Bo właśnie lody teraz to prawdziwy przysmak dla turystów, po który ustawiają się w kolejkach. Co prawda cena nie jest kusząca, bo gałka tego przysmaku to wydatek 9. Zł. - Ale jak smakują po spacerze! - zachwycają się turyści.

Kolejną atrakcją jest plac zabaw prawie nad samym morzem przy hotelu Amber Baltic oraz wizyta w Oceanarium.