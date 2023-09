Wielka impreza z okazji 30-lecia Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Wielkie święto już w sobotę 9 września w Ogrodach Śródmieście przy ul. Wielkopolskiej 19 w Szczecinie. Rozpocznie się o 10.00 poranna rozgrzewką.

- Nasza praca to nieustanny kontakt z ludźmi. Wiemy, że biznes to głównie relacje. Nasi absolwenci, do których między innymi skierowane jest to święto, mają rodziny i dzieci. Stąd pomysły na atrakcje dla najmłodszych - robienie brokatowych tatuaży, plecenie warkoczyków, malowanie buziek, puszczanie baniek mydlanych, tworzenie zwierzątek z balonów i dużo waty cukrowej - mówi rektor ZPSB, Justyna Osuch-Mallett.