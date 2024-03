Kandydat na prezydenta Szczecina Zbigniew Bogucki zaprezentował program

- Szczecin to jedyne duże miasto, w którym nie ma strategii edukacyjnej, a prezydent ciągle powtarza, że dokłada do oświaty, ciągle ma problemy. Uwolnijmy go od tego. Jedyną alternatywą dla obecnego prezydenta jest Zbigniew Bogucki - mówi Maciej Kopeć, kandydat do rady miasta.