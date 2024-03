Bogdan Jaroszewicz: Po 18 latach rządów obecnych władz miasto jest dojrzałe do zmian

Samorządowiec, polityk jest zobowiązany do startu, gdy pojawiają się możliwości wpłynięcia na rozwój miasta i regionu. Lewica ma swoich przedstawicieli w rządzie w Warszawie, pozostali kandydaci nie mają takich relacji. Szczecin przeszedł metamorfozę, także w czasach, gdy byłem wiceprezydentem miasta. Dziś trzeba wykorzystać szansę wiatru w żagle.

Piotr Krzystek od 18 lat jest prezydentem. Zaczynał z poparciem Platformy Obywatelskiej. Dziś mieszkańcy dojrzeli do zmian. Mogą ocenić, czy mają wpływ na rozwój miasta, czy są szanowane ich prawa w konsultacji. Jak długo czekają na przedłużenie linii tramwajowych w kierunku nowych osiedli, czy mają dostęp do lekarza, a dzieci dobrą ofertę edukacyjną w szkołach. Miasto tej wielkości stać, by dzieci miały dodatkowe bezpłatne zajęcia w szkołach, bez konieczności wożenia ich do różnych placówek. W mieście muszą być budowane mieszkania, ale miejskie. Najlepszym rozwiązaniem jest budowa tanich mieszkań na wynajem. Zdało to egzamin we Włocławku. Teraz pora na Szczecin. W ciągu czterech lat w Szczecinie może powstać 1000 nowych mieszkań dofinansowanych w ramach środków rządowych z Funduszu Budownictwa Społecznego. Cena wynajmu mieszkania będzie kształtować na poziomie 750 zł za 50 metrów kw.