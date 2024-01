Więcej śmiertelnych potrąceń ale mniej kolizji na szczecińskich ulicach

Pięć osób zginęło w ubiegłym roku w wypadkach drogowych w Szczecinie. To o dwie więcej niż rok wcześniej, choć liczba zdarzeń drogowych i rannych mocno spadła.

W ubiegłym roku w Szczecinie doszło do 240 wypadków. To o ponad sto mniej niż rok wcześniej (344). Rannych zostało 266 osób, o prawie 150 mniej niż w 2022 r. (392). Nieco lepiej wyglądają też statystyki dotyczące kolizji. W 2023 r. policjanci interweniowali przy 5935 stłuczkach, o ponad sto mniej niż w 2022 r. (6079). W biegłym roku do największej liczby wypadków doszło jesienią. Rekord padł w listopadzie- 42 wypadki. Najspokojniej było w marcu - jedynie 4 wypadki. Co ciekawe, inaczej wyglądają statystyki dotyczące kolizji. Najspokojniejszy był grudzień (362- kolizje, dane do 21 grudnia). W marcu doszło do 542 kolizji, a w kwietniu do 503. Rekord padł w październiku - 578 stłuczek. Rok wcześniej co miesiąc dochodziło średnio do 500 kolizji. Najgorzej było w kwietniu - 620.

Niebezpiecznie nie tylko na al. Wyzwolenia Najwięcej osób, bo aż siedem, zostało w ubiegłym roku potrąconych na alei Wyzwolenia. Wszyscy poszkodowani to piesi. Do wypadków dochodziło i na przejściach dla pieszych i poza nimi. Na ulicy Białowieskiej potrącone zostały trzy osoby. Podobnie jak na Rostockiej, Łubinowej i Narutowicza. Do pierwszego śmiertelnego wypadku w 2023 r. doszło już 27 stycznia na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja-Śniadeckich. O godz. 5 rano samochód potrącił pieszego, który zmarł po kilku tygodniach. 19 maja ok. godz. 23.40 na skrzyżowaniu ulic Sczanieckiej-1 Maja doszło do potrącenia pieszej. Kobieta zginęła na miejscu. Miesiąc później (16 czerwca) o godz. 15.30 doszło do wypadku, w którym życie stracił rowerzysta. Do czwartego śmiertelnego wypadku doszło 28 sierpnia o godz. 9.20 na Rondzie Uniwersyteckim. Potrącona kobieta zmarła po kilku tygodniach w szpitalu. Piąta ofiara to motocyklista, który zginął 16 października na drodze szybkiego ruchu A6.

Tempo 30 daje radę Mimo niepokojących statystyk dotyczący wypadków śmiertelnych, warto zwrócić uwagę, że to kolejny rok, gdy spada liczba zdarzeń drogowych. Do niebezpiecznych sytuacji praktycznie nie dochodziło w miejscach, gdzie zlikwidowano przejścia dla pieszych i wprowadzono strefy uspokojonego ruchu (Tempo 30). Takie rozwiązanie w Szczecinie rozpoczęło się w 2021 r. Objęto nim już kilkadziesiąt miejsc, głównie w pobliżu skrzyżowań sąsiadujących z osiedlami mieszkaniowymi. Wygląda to tak, że kierowca znakami drogowymi i zmianami na jezdni jest informowany, że zbliża się do skrzyżowania, na którym musi zachować szczególną ostrożność (progi zwalniające, skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią, zwężenia pasów ruchu, minironda, esowanie toru jazdy). Zmiany dotyczą także pieszych, którzy przechodzą przez skrzyżowanie po jezdni bez wyznaczonego przejścia. Takie zasady obowiązują m.in. na skrzyżowaniu ulicy Grodzkiej i Sołtysiej, czy ulicach Pogodna.

W Szczecinie jest ponad 10 tys. przejść dla pieszych. Codziennie przez miasto przejeżdża ok. pół miliona aut. - Zauważyliśmy, że tam, gdzie nie ma przejść, jest znacznie bardziej bezpiecznie. Kierowca, wiedząc, że nie ma już przejścia jest bardziej czujny. Podobnie pieszy. Oczywiście odbieramy sygnały, że niektórzy są zdziwieni, że nie mają już pasów na jezdni, które były od trzydziestu lat, ale potem przyzwyczajają się do nowej sytuacji - wyjaśniał Marcin Charęza, odpowiedzialny w Szczecinie za organizację ruchu. - Oczywiście bardzo chcielibyśmy, aby statystyki były zerowe, ale zdajemy sobie sprawę, że to praktycznie nigdzie nie jest możliwe. Nawet jeśli wprowadzimy wszystkie możliwe zabezpieczenie na drodze, to zawsze pozostaje czynnik ludzki dodaje - Marcin Charęza.

