Więcej połączeń na torach i bilet metropolitalny. To nowości dla pasażerów pociągów regionalnych

20 lutego partnerzy samorządowi projektu uruchomienia budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej porozumieli się na temat finansowania nowych 14 połączeń. Ustalenia marszałka, prezydentów, burmistrzów i wójtów oznaczają (po zakończeniu niezbędnych formalności), że od 10 marca na trasach SKM pojawi się 14 dodatkowych par pociągów. Na trasie S1 – Szczecin – Stargard – 4 pary, S3 Szczecin – Gryfino – 6 par i na trasie S2 Szczecin – Goleniów 4 pary.

Samorządowcy dogadali się także, w kwestii kształtu miesięcznego biletu metropolitalnego. Przyjazne mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego rozwiązanie ma wejść w życie od 1 września 2024 roku, a wcześniej - w wakacje - poznamy finansowe szczegóły oferty.

- Założenie jest takie, że na początku będzie to tylko bilet okresowy, który można będzie kupować w zależności od potrzeb na przykład na komunikację miejską w Szczecinie plus przejazd pociągiem na przykład do Goleniowa czy do Stargardu i na przykład na komunikację w Stargardzie. Bilet metropolitalny ma być tańszy niż składowa cen pojedynczych biletów, żeby zachęcić pasażerów do zakupu. Bilet będzie można doładować na Szczecińską Kartę Metropolitalną czy też inne nośniki elektronicznie. Biletomaty nie będą wyposażone w płatność gotówką, bo to ogromnie podrożyłoby koszty. Urządzenia już są w Szczecinie i będą montowane na przystankach od początku roku. System jest zsynchronizowany z używanym przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - informuje Roman Walaszkowski, dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.