Wiceminister Stanisław Wziątek pozostaje radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Choć wtorkowa sesja Sejmiku województwa Zachodniopomorskiego była tzw. sesją budżetową, to dużo czasu radni poświęcili zmianom w zarządzie województwa. Doszło do nich przede wszystkim z powodu mianowania Stanisława Wziątka (dotychczasowego członka zarządu) wiceszefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Wziątek przestał być automatycznie we władzach województwa, choć pozostał radnym województwa. Jednocześnie z funkcji wicemarszałka zrezygnował Olgierd Kustosz.

Dotychczasowy wicemarszałek przestał pełnić swoją funkcję, bo w Sejmiku powstał nowy klub radnych: Koalicja Samorządowa. Kustosz jest jej członkiem. I jako jej reprezentant został wybrany członkiem zarządu. Dodajmy, że byłego już członka zarządu, Stanisława Wziątka zastąpił jego kolega klubowy Rafał Rosiński (PSL) - z tym, że od wtorku pełnić on będzie funkcję wicemarszałka.

Roszady w zarządzie były pretekstem do zorganizowania konferencji prasowej przez klub PSL-Trzecia Droga-Nowa Lewica.