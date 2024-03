Weekend w Szczecinie. Sprawdź najciekawsze wydarzenia kulturalne

Premiera "hrabiny przodem" w Teatrze Polskim, spektakle, koncerty i wystawy. W ten weekend będzie się sporo działo.

"Powiem ci jutro" Teatr Współczesny w Szczecinie Przy wschodniej granicy Europy znaleziono ranne stworzenie, od którego stanu zależy bezpieczeństwo zachodniego świata. Próbuje się za wszelką cenę je uratować. Jednocześnie rozpoczyna się śledztwo, którego celem jest odkrycie, co doprowadziło do krytycznego stanu stwora. 1, 2, 3 marca, godz. 19.00 "Pocałunek" Teatr Mały w Szczecinie Pełna delikatnego humoru, poruszająca sztuka Gera Thijsa, jednego z najbardziej popularnych współczesnych autorów w Holandii. Dwoje nieznajomych spotyka się przypadkiem na górskim szlaku. Oboje są na życiowym rozdrożu. On, niegdyś obiecujący komik, dziś pracuje w parku rekreacyjnym w przebraniu misia, ona – poważna, dawniej lokalna piękność, teraz czeka na ważne wyniki badań. Czy tytułowy pocałunek może połączyć ich na zawsze? 1 marca, godz. 19.00, 2, 3 marca, godz. 17.00 "Hrabiny przodem" Teatr Polski w Szczecin

Dalszy ciąg monologów o tajemnicach kobiecości, związków i nieubłaganym upływie czasu w wykonaniu Olgi Adamskiej. Będzie zabawnie i autoironicznie. Kwiaty doniczkowe, dzieci, mężczyźni i inne pasje. 2, 3 marca, godz. 22.00 "Gość – INNOŚĆ" Teatr Polski w Szczecin Samir, ścigany przez policję imigracyjną Syryjczyk, jakimś trafem ląduje w salonie Heńka i Baśki. Zrządzeniem losu para emerytów ma w mieszkaniu pokój gościnny - od lat stoi pusty, bo kobieta łudzi się, że jej zaginiony syn kiedyś jeszcze wróci. Pojawienie się Samira wprowadza ruch do skostniałego związku i ostatecznie, dzięki młodemu chłopakowi, odradza się uczucie i zainteresowanie między dwojgiem starych ludzi. 1, 2 marca, godz. 19.00, 3 marca, godz. 16.00 "Komedianci" Teatr Polski w Szczecin Mikołaj Grabowski to specjalista od twórczości Bogusława Schaeffera. Jego „Komedianci” ("Próby", "Scenariusz dla trzech aktorów", "Kwartet dla czterech aktorów") to swoisty „teatr w teatrze” oraz pretekst do refleksji na temat znaczenia sztuki w życiu człowieka: „Teatr nie jest po to, by opowiadać o tym, co zdarzyło się naprawdę. O tym, co zdarzyło się naprawdę opowie najlepiej samo wydarzenie. Teatr jest po to, aby opowiedzieć prawdę o teatrze, o możliwościach człowieka, który stworzył teatr, który ten teatr ciągle tworzy i zmienia, który żyje w teatrze, dla teatru, z powodu teatru” – rozważa jedna z postaci spektaklu.

1, 2, 3 marca, godz. 19.00 "Chłopcy z Roosevelta" Teatr Polski w Szczecin „Chopcy z Roosevelta” to historia sportowców, którzy na co dzień zmagają się z ogromną ambicją, ograniczeniami ciała, ale też ze swoją śląską tożsamością czy troskami życia codziennego. Jest to opowieść o ich rodzinach, sąsiadach i kibicach całej Polski. Dzięki takiemu rozszerzeniu spektakl zada pytania: co stanowi o fenomenie takich zjawisk, jak Górnik Zabrze? Czym jest duch sportowy dziś, a czym był kiedyś? Jak zmienia się piłka pod wpływem pieniędzy, oczekiwań i mediów? Co sprawia, że jako Polacy, tak bardzo potrzebujemy sukcesów sportowych, by podkreślić naszą zbiorową siłę? Jakie ambicje przelewamy na piłkarzy? 3 marca, godz. 16.00 "Dokręcanie śruby" Opera na Zamku w Szczecinie Pełen napięcia thriller operowy i gotycka opowieść oparta na noweli Henry'ego Jamesa, będąca w światowym kanonie najwybitniejszych dzieł operowych XX wieku. Akcja toczy się w kryjącym ponure tajemnice domu, w wiktoriańskiej Anglii. Kolejne wydarzenia i muzyka niczym śruba wkręcają widzów coraz głębiej w poczucie niepewności i strachu.

2 marca, godz. 19:00, 3 marca, godz. 18:00 "Robinson" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Spektakl dotyka kryzysu wieku średniego, stanowi tragikomiczną rozprawę o sile i słabościach człowieka, które wybrzmiewają w konfrontacji przemijającym życiem. Wiek średni to z założenia „połowa oczekiwanego życia na ziemi”, która jest czasem weryfikacji planów i autoanalizy własnego “Ja” pod kątem małżeństwa, pracy zawodowej, rodziny, ogólnej sytuacji życiowej. Kim jesteśmy dla świata, a kim dla bliskich? Co jest w życiu ważne? 2 marca, godz. 19.00, 3 marca, godz. 18.00 "Motyla noga!" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie

Zuza najbardziej na świecie pragnie dorosnąć. Stać się piękna, kolorowa i oglądać świat z góry. Tylko jak tego dokonać, skoro wszystkie desperackie próby przemiany w motyla spaliły na panewce? Mówią, że to kwestia czasu, ale czekanie wcale nie jest łatwe, szczególnie jeśli jest się małą, pokraczną gąsienicą. Ale czy przypadkiem czas nie płynie szybciej, kiedy ma się przy boku przyjaciela? W dodatku tak osobliwego jak Ziuta, żuk gnojowy, który nie rozstaje się ze swoją kulką kupy?

2 marca, godz. 16.00, 3 marca, godz. 11.00 "Tuligranie na dywanie" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Najmłodsi widzowie mogą badać wybrany element scenografii, swoich opiekunów, innych widzów lub podążać za działaniem aktorek, które będą delikatnie i spokojnie angażować ich uwagę. Pamiętając, że naturalną potrzebą małych dzieci jest bliskość, wspieramy rodziny w uważnym i spokojnym byciu razem. Staramy się, by stale towarzyszący dzieciom dorośli, odbierając spektakl wspólnie, a dzięki temu podobnie do swoich pociech, mogli przez chwilę odpocząć. 2 marca, godz. 15.00, 3 marca, godz. 13.00, 14.30 "Tygrysek i kapitan Morgan" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Marzenia o morskich podróżach i niezwykłych przygodach czasem się spełniają. Na małego Tygryska czekają wielkie wyzwania, pirackie obowiązki, a nawet... żyrafy i banany! Mały, odważny i marzący o wspaniałych przygodach Tygrysek wyrusza w świat wraz z piracką załogą kapitana Morgana. Morska podróż zaprowadzi ich aż na plantację uwielbianych przez wszystkich bananów. Starcie między przyjaznymi żyrafami a agresywnymi piratami wydaje się nieuniknione...

1 marca, godz. 10.00 "Do trzech razy sztuka" - reż. Michał Janicki - Teatr Kameralny w Szczecinie Niezrównany duet komiczny — Adam Dzieciniak i Michał Janicki w znakomitej reżyserii Andrzeja Zaorskiego doładują państwu akumulatory na nadchodzące jesienne dni! Autorzy dają okazję aktorom w inteligentnie napisanej sztuce prezentacji szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych.

2, 3 marca, godz. 17:00 "Pozory mylą" - reż. Tomasz Kaczorowski - Teatr Piwnica przy Krypcie w Szczecinie „Pozory mylą” to dramat wyjątkowy w dorobku Thomasa Bernharda, inny, bardziej czuły. Skupiony na relacjach dwóch braci, którzy pod koniec życia szukają się z powrotem, próbują odbudować relacje – mówi reżyser Tomasz Kaczorowski. – Ale to także opowieść o sztuce i uprawiających ją, o konflikcie, która ze sztuk jest ważniejsza. Także o tym, po co jest teatr.

2, 3 marca, godz. 17.00 "Misiaczek" Teatr Piwnica przy Krypcie w Szczecinie Spektakl teatralny dla dzieci od 18. miesiąca do 6 lat na podstawie materiału literackiego Marty Guśniowskiej. W lesie jakich wiele, mieszkał sobie zwykły niedźwiadek. Miał kochającą Mamusię i oddanych przyjaciół. Ale pewnego dnia coś się zmieniło. Co się dzieje z Misiaczkiem? Miłość, przyjaźń, kłopoty. Misiaczek – nieznana historia. 2, 3 marca, godz. 9:30 "Światy możliwe"" - Krzysztof Popiołek - Teatr Kana w Szczecinie Czwórka przedstawicieli gatunku ludzkiego, kierując się wskazówkami sztucznej inteligencji, podejmuje ostateczną rozgrywkę. Stawka toczy się o wszystko, a miejscem akcji jest Planeta Ziemia, ten przedziwny escape room. 2 marca, godz. 19.00, 3 marca, godz. 18.00 "Symfonia nr 8 c-moll Antona Brucknera" Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie W świecie muzyki każdy dźwięk to opowieść, a każdy koncert to podróż. 1 marca odbędziemy ją z Antonem Brucknerem - jednym z największych symfoników wszech czasów. Jego monumentalna Symfonia nr 8 c-moll, uważana za wielkie osiągnięcie symfoniki romantycznej, ożyje na scenie pod batutą dyrektora artystycznego Filharmonii, maestro Rune Bergmanna.

1 marca, godz. 19.00.

Szczecińska nowość wydawnicza dla najmłodszych Premierowe spotkania z książką dla najmłodszych „Felka i Miłek i fala pomyłek”. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 2 marca (sobota) o godz. 12.00 w kawiarnio-księgarni Między Wierszami, spotkanie z autorkami publikacji – Natalią Madejską oraz Małgorzatą Matysiak (ilustracje). Rozmowę poprowadzi Kasia Brzozowska. Nowa wystawa w witrynie ŚRODKA Na wystawie będzie można obejrzeć zdjęcia, których autorami jest 15 twórców: Aksen Photo, Paweł Arczewski, Anna Bury, Aneta Chrzanowska, Kamila Hołody, Piotr Klimek, Tomasz Kogut, Franciszek Markowski, Tomek Snickers Markowski, Bogumił Morzuch, Mirosław Rutkowski, Tomasz Stańkowski, Szymon Szewczyk, Dorota Szubryt i Marek Tondryk. Otwarcie wystawy już 2 marca o godz. 12.00 w ŚRODKU (ul. bł. Królowej Jadwigi 43/u1) KAPU KAP - spektakl dla dzieci „Kapu kap” to pierwszy spektakl, który stworzyła Głowa mała. Już bardzo wielu małych widzów wspólnie zaśpiewało „Deszcz szumi, deszcz kapie...”, wrzucając kolorowe pomponiki do tęczowych wiaderek czy chowając się pod parasolkami.

2 marca (sobota) o godzinie 10.30. Celtic Fusion - pierwszy koncert Jig Reel Maniacs Jig Reel Maniacs (JRM) - formacja z trzydziestoczteroletnim stażem, inspirująca się muzyką irlandzką i szkocką, łącząca tradycyjne celtyckie nuty ze zróżnicowanymi aranżacjami, nawiązującymi do wielu trendów muzycznych; grupa instrumentalistów, która świadomie i z doświadczeniem, prezentuje różnorodne i ciekawe brzmienia, oparte na bogatym instrumentarium. 1 marca, godz. 19:00, 13 Muz. Żeglarka i himalaistka w MCN Kolejne spotkanie z cyklu „Żaglonauci” zapowiada się niezwykle interesująco. Czy można połączyć wyczynowe żeglarstwo ze wspinaczką na najwyższe góry świata? Monika Witkowska udowodniła, że tak. Jest zdobywczynią 4 ośmiotysięczników, Korony Ziemi i wielu innych szczytów. To druga Polka po Wandzie Rutkiewicz, która zdobyła K2 - najtrudniejszy z ośmiotysięczników. Jedyna osoba na świecie, która ma w swoim dorobku dwie najwyższe góry: Mount Everest i K2 oraz ich żeglarskie odpowiedniki: opłynięcie przylądka Horn i arktyczną trasę płn.-zach. z Grenlandii do Alaski.

Spotkanie z cyklu „Żaglonauci” w Morskim Centrum Nauki w piątek 1 marca o godzinie 18:00. Wstęp wolny. Cudowna terapia Państwo Dorek są doświadczonym małżeństwem, które – jak to w życiu – ma za sobą dobre i złe chwile. Spotykamy ich, kiedy są wypaleni i znudzeni, a zarazem groteskowi w swoich małżeńskich kłótniach o drobiazgi. Doszli do wniosku, że nie pozostaje im nic innego, jak się rozstać. Przed ostateczną decyzją wybrali się jednak do wybitnego psychoterapeuty, by dać sobie ostatnią szansę na uratowanie małżeństwa. 2 marca, godz. 17.00, 19.30, Nowa Dekadencja. Sorry Boys - "Dzień Dobry, Moje Kochanie" Program najbliższych koncertów będzie oparty na utworach z dwóch ostatnich albumów: „Renesans” i „Moje serce w Warszawie”, ale „Absolutnie, absolutnie” nie zabraknie także największych przebojów Sorry Boys! 2 marca, godz. 19.00, Kosmos.

Jose Torres Trio Swój najnowszy projekt muzyczny Jose Torres tworzą z wrocławską wokalistką Bianką Urbanowską. Bianka i Jose pierwszy raz spotkali się podczas koncertu promującego płytę Bianki w marcu 2023 roku. Po udanym koncercie postanowili połączyć swoje siły i zamiłowanie do muzyki we wspólny nowy projekt do którego zaprosili pianistę z Wenezueli Christiana. 2 marca, godz. 20.00, Jazzment Klub. "Klimakterium... i już" (coś między kabaretem, musicalem a farsą) Cztery wspaniałe aktorki, cztery "tygrysice w menopauzie" opowiadają i śpiewają o trudnym okresie życia, który nie ominie żadnej z Pań. Wspólnota doświadczeń łączy bohaterki sztuki oraz kobiety na widowni. Spektakl staje się "babskim spotkaniem" pełnym humoru - najlepszego lekarstwa na wszelkie dolegliwości. Nieuchronne problemy w radosnej i ciepłej atmosferze spektaklu przestają być wstydliwe i okazują wcale nie takie straszne.

3 marca, godz. 15.00, 18.30, Nowa Dekadencja. Koncert CHAPS w 2. rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie W niedzielę, 3 marca, o godzinie 18:00 w katedrze pw. św. Jakuba zostanie odprawiona Msza Święta w oprawie chóralnej.

Tuż po niej zapraszamy na koncert Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie (CHAPS).

