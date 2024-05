Weekend w Szczecinie. Przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych

To już ostatni weekend z Kontrapunktem, z kolejną edycją Westivalu Architektury oraz ciekawymi spektaklami i koncertami.

Przegląd kulturalnych wydarzeń w Szczecinie w najbliższy weekend (24-26 maja)

"Kobieta zagrożona niskimi świadczeniami emerytalnymi" - Teatr Mały w Szczecinie Nie bójmy się słowa recital, nie bójmy się słowa artystka. Wyśpiewa piosenki, przy których nasze mamy popłakiwały cicho w kuchni, waląc tłuczkiem w schabowego. Nawet w najbardziej niewygodnych butach, wystąpi tak, jakby się w nich urodziła. Jeszcze nie oswojona, a już zagrożona. Kobieta. Człowiek. 24 maja, godz. 19.00 "Kobieta, która zajęła się ogniem" - Teatr Mały w Szczecinie Opowieść o artystce, która podejmuje się misji naprawy świata, choć ten ciężar ewidentnie ją przygniata. Maria chce wziąć na siebie wszystkie opisane przez kobiety problemy. Te z którymi mierzą się po cichu, w domu i w pracy, zmuszając się do odgrywania roli świetnie radzącej sobie ze wszystkim heroski.

26 maja, godz. 17.00 "Farm Fatale" Teatr Współczesny w Szczecinie Pięcioro strachów na wróble, poetów i muzyków, żyje w świecie, z którego zniknęli już ludzie. To, co zostało, zdaje się przypominać gospodarstwo wiejskie. Strachy prowadzą stację radiową, oddają się filozoficznym rozważaniom i z rozbrajającym humorem ożywiają miniony świat hasłami, wspomnieniami i archiwalnymi nagraniami. 26 maja, godz. 19.00 "Piaf" Teatr Polski w Szczecinie Edith Piaf – francuska pieśniarka. Drobna, o kruchej posturze, a głosie tak mocnym i przepełnionym emocjami, że trafiał do serc ludzi na całym świecie. Sztuka Pam Gems to portret tej wybitnej artystki ukazujący ją nie tylko w świetle reflektorów, ale i za kulisami, w życiu prywatnym. Oba te światy przenikały jednak te same uczucia: nienasycenie życiem, szaleńcza tęsknota za miłością, za byciem kochaną.

24, 25, 26 maja, godz. 19.00 "Pornograf" Teatr Polski w Szczecinie Program składający się z piosenek znanego francuskiego artysty Georgesa Brassensa. Pisane przez niego teksty dotyczyły różnych tematów. Można wśród nich znaleźć zarówno nostalgiczne, z nutką zadumy, jak i skoczne, soczystym, często frywolnym językiem opisujące sprawy życia codziennego, od ulicy do alkowy. Teksty te łączy odwaga w mówieniu prawdy i nazywanie rzeczy po imieniu, przez co często odbierane są one jako prowokujące. 24, 25 maja, godz. 22.00 "Gość – INNOŚĆ" Teatr Polski w Szczecinie Samir, ścigany przez policję imigracyjną Syryjczyk, jakimś trafem ląduje w salonie Heńka i Baśki. Zrządzeniem losu para emerytów ma w mieszkaniu pokój gościnny - od lat stoi pusty, bo Baśka łudzi się, że jej zaginiony syn kiedyś jeszcze wróci. Pojawienie się Samira wprowadza ruch do skostniałego związku i ostatecznie, dzięki młodemu chłopakowi, odradza się uczucie i zainteresowanie między dwojgiem starych ludzi.

25, 26 maja, godz. 16.00 "Orfeusz w piekle" Opera na Zamku w Szczecinie W inscenizacji Opery na Zamku świat antyczny zastąpi świat mediów – produkcji telewizyjnych, filmowych, internetowych, a akcja rozegra się wśród aktorów, celebrytów i gwiazd popkultury. Olimp stanie się wielkim show telewizyjnym, ziemia serialem paradokumentalnym, piekło – niskobudżetowym horrorem z przerysowanymi postaciami ze znanych filmów. Scena zamieni się w studio filmowe, a publiczność będzie obserwatorem wyświetlanej na dużym ekranie „wizji na żywo”…

25 maja, godz. 19, 26 maja, godz. 18.00 "Motyla noga!" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Zuza najbardziej na świecie pragnie dorosnąć. Stać się piękna, kolorowa i oglądać świat z góry. Tylko jak tego dokonać, skoro wszystkie desperackie próby przemiany w motyla spaliły na panewce? Mówią, że to kwestia czasu, ale czekanie wcale nie jest łatwe, szczególnie jeśli jest się małą, pokraczną gąsienicą. Ale czy przypadkiem czas nie płynie szybciej, kiedy ma się przy boku przyjaciela? W dodatku tak osobliwego jak Ziuta, żuk gnojowy, który nie rozstaje się ze swoją kulką kupy?

24 maja, godz. 10.00 "A kuku" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Kolejna propozycja dla najnajów, czyli najmłodszych widzów: prosty, urzekający spektakl oparty na dźwiękach, kolorach i kształtach. Wybierz się wraz z dzieckiem na poszukiwanie mamy krokodylka i odkryj najważniejsze słowo na świecie! Wprowadzisz swoją pociechę nie tylko w świat teatru, lecz również w przestrzeń pozytywnych emocji rodzinnych. 25 maja, godz. 15.00, 26 maja, godz. 10.00, 11.00, 12.00 "Tata" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Tytułowy bohater spektaklu „Tata” to widziany oczyma dziecka „ojciec idealny”. Gigantyczny, wszechwiedzący, niezłomny, i – przede wszystkim – niekonwencjonalny. Taki, który zna rozwiązanie każdego problemu, a jednocześnie nie wstydzi się okazywania emocji. Taki, który potrafi przeciwstawić się lekarzom, trenerowi pływania, ale też rozzłościć się czy nawet rozpłakać. To jednocześnie zapis tęsknoty za Tatą, który kurczy się, łamie, a czasem nawet... znika.

25 maja, godz. 16.00

"Hipnoza" - Teatr Kameralny w Szczecinie Do gabinetu psychologa-terapeuty przychodzi aktorka z problemami psychosomatycznymi, w tym – utratą głosu, co dla aktorki jest największym nieszczęściem jakie może spotkać człowieka wykonującego ten zawód. Załamanie kariery, głęboka frustracja, histeria, którym stawia czoła wytrawny, uznany specjalista. Dotrzeć do wnętrza człowieka, do jego psychiki, duchowości nie jest rzeczą prostą, tym bardziej, że mamy do czynienia z aktorką. 25 maja, godz. 17:00 "Bikings & Friends" - Naparstki - Teatr Kana w Szczecinie Bibianna Chimiak i Konrad Cwajda, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, przedstawią utwory charakteryzujące się minimalistycznymi brzmieniami i głębokimi, symbolicznie napisanymi tekstami, które poruszają tematy codziennych trudności, samotności i refleksji nad życiem. 24 maja, godz. 19:00 "Projekt: MATKA" Teatr Kana w Szczecinie

Przedstawienie, nagrodzone na 24. Alternatywnych Spotkaniach Teatralnych – KLAMRA'2016 w Toruniu, w przewrotny i pełen humoru sposób porusza tematy związane z macierzyństwem bez upiększeń, samotnością oraz codziennymi zmaganiami rodziców.

26 maja, godz. 18:00 "Pozory mylą" - Teatr Piwnica przy Krypcie w Szczecinie Dramat Thomasa Bernharda to fascynująca i jednocześnie przerażająca opowieść o starzeniu się, dziwaczeniu i zagubieniu, nie pozbawiona jednak swoistych akcentów humorystycznych. Karol (niegdyś słynny artysta cyrkowy) i Robert (marzący o powrocie na scenę aktor) to bracia, których łączy miłość do jednej kobiety i wspólny temat – sztuka. Choć obaj nienawidzą tego rytuału, to jednak w każdy wtorek spotykają się u Karola, a w każdy czwartek u Roberta, by wypominać sobie swoje dawne, prawdziwe i wyimaginowane winy. 25 i 26 maja, godz. 17:00 "Misiaczek" Teatr Piwnica przy Krypcie w Szczecinie Spektakl teatralny dla dzieci od 18. miesiąca do 6 lat na podstawie materiału literackiego Marty Guśniowskiej. W lesie jakich wiele, mieszkał sobie zwykły niedźwiadek. Miał kochającą Mamusię i oddanych przyjaciół. Ale pewnego dnia coś się zmieniło. Co się dzieje z Misiaczkiem? Miłość, przyjaźń, kłopoty. Misiaczek – nieznana historia.

25 i 26 maja, godz. 9:30 "American Jazz Hits From the Movies" Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie To będzie niesamowity wieczór przepełniony magią kina i jazzu. Nie zabraknie zatem muzyki z filmów o jazzie, jak i jazzem wypełnionych. Podczas koncertu muzycy wezmą na tapet takie tytuły jak Mo’ Better Blues (1990) Spike’a Lee, New Orleans (1947) Arthura Lubina czy The Glenn Miller Story (1954) Anthony’ego Manna. Wszystko to w nowych aranżacjach, napisanych specjalnie na potrzeby tego wieczoru oraz w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie i gości specjalnych.

24 maja, godz. 19.00 Tropical Soldiers in Paradise Zespół tworzący muzykę inspirowaną hip-hopem, jazzem, afrobeatem oraz latynoamerykańską rytmiką. Szerokie instrumentarium, w skład którego wchodzą zarówno instrumenty tradycyjne jak i współczesna elektronika, tworzy unikalny styl grupy. Połączenie kojących melodii z wybuchowymi improwizacjami stanowi o niespotykanym charakterze zespołu, który mimo swojej przystępności zachowuje nieprzewidywalną żywiołowość. 6 osób na scenie.

winyle.fm, Jagiellońska 86, 24 maja, godz. 20.00. Muzyka malowana obrazami, czyli impresje filmowe w piosence Kolejny, cykliczny koncert złożony z piosenek pojawiających się w filmie, musicalu oraz baśni. To piosenki, w której warstwa melodyczna i tekstowa przywołuje u słuchaczy określone obrazy i tylko wyobraźnia wytycza granice podróży, w którą wyruszą…

Usłyszymy m.in: piosenki z repertuaru: Adele, Amy Winehouse, Sarah McLachlan, Dalidy, Labirynt, Katie Melua, Beyoncé, Billie Eilish, Sara James, E. Górniak, Demi Lovato, Bajm. W koncercie wystąpią wokaliści, dorośli oraz dzieci, ze studia wokalnego Izabelli Strychalskiej w Szczecinie. Koncert Kretów w ogrodach Śródmieście Mając za sobą tournée po Stanach Zjednoczonych, Francji, Belgii, Hiszpanii, Szwajcarii i Chile, muzyczny zespół gigantycznych kretów wychodzi ze swoich jaskiń, aby ponownie koncertować po tym ponurym świecie. Na ich muzykę wpływają wszelkiego rodzaju podziemne dźwięki, miękka muzyka elektroniczna i punkowa melodia głosu. Krety grają na basie, gitarze, perkusji i hipnotyzującym thereminie, by oczarować publiczność i zachęcić do tańca i dobrej zabawy.

25 maja, godz. 20, Ogrody Śródmieście. 15. edycja Westivalu Sztuka Architektury Zapraszamy na piętnastą edycję Westivalu, która odbędzie się w dniach 24-26 maja 2024 roku w Teatrze Polskim w Szczecinie.

Tegoroczny temat festiwalu brzmi: ”Architektura dialogu”. Wydarzenie skoncentruje się na lokalnych zagadnieniach, jednak będą one rozpatrywane w szerszym kontekście. Westival to unikalna okazja do uczestnictwa w debatach, spotkaniach, wycieczkach, a także w prezentacji nowo wydanego „Przewodnika architektonicznego po Szczecinie”.

