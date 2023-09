Weekend w Szczecinie czyli najciekawsze imprezy kulturalne. Sprawdź dokąd się wybrać

"Powiem Ci jutro" Teatr Współczesny w Szczecinie

Przy wschodniej granicy Europy znaleziono ranne stworzenie, od którego stanu zależy bezpieczeństwo zachodniego świata. Próbuje się za wszelką cenę je uratować. Jednocześnie rozpoczyna się śledztwo, którego celem jest odkrycie, co doprowadziło do krytycznego stanu stwora.

8, 9, 10 września godz. 19.30

"Przyszedł mężczyzna do kobiety" Teatr Współczesny w Szczecinie

Przezabawna komedia na aktorski duet. On i ona spotykają się na randce, która zaczyna się… fatalnie. Po serii kłótni i obelg, włączają płytę „Love story” i… zaczynają jeszcze raz. Oboje muszą przecież dokonać wyboru pomiędzy dalekim od doskonałości partnerem, a samotnością.

8, 9, 10 września godz. 19.00

„Komedianci” Teatr Polski w Szczecinie

Mikołaj Grabowski, specjalista od twórczości Bogusława Schaeffera, wystawił na scenie Teatru Polskiego „Komediantów” ("Próby", "Scenariusz dla trzech aktorów", "Kwartet dla czterech aktorów"). To swoisty „teatr w teatrze” oraz pretekst do refleksji na temat znaczenia sztuki w życiu człowieka: „Teatr nie jest po to, by opowiadać o tym, co zdarzyło się naprawdę. O tym, co zdarzyło się naprawdę opowie najlepiej samo wydarzenie. Teatr jest po to, aby opowiedzieć prawdę o teatrze, o możliwościach człowieka, który stworzył teatr, który ten teatr ciągle tworzy i zmienia, który żyje w teatrze, dla teatru, z powodu teatru” – rozważa jedna z postaci spektaklu.

9 i 10 września, godz. 16