Wały Chrobrego z lotu ptaka. Tak wyglądały kilkadziesiąt lat temu [ZDJĘCIA]

Wały Chrobrego (do 1945 orku Tarasy Hakena) to słynne na całą Polskę założenie urbanistyczno-architektoniczne, które zawdzięczamy temu, że kiedyś były tu umocnienia. W 1735 roku rozpoczęto wytyczania narysu Fortu Leopold, który osłaniał północną część istniejącej linii obrony twierdzy szczecińskiej. Prace zakończyły się w 1741 roku. W II poł. XIX w. po podjęciu decyzji o likwidacji fortyfikacji, fort przestał istnieć, w początkach XX wieku ruszyły prace ziemne i budowlane. Ich efekt znamy do dziś.

Kiedy powstały budynki, które znamy do dziś

Od 1878 do 1907 urząd nadburmistrza Szczecina sprawował Hermann Haken. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu kolejną koncepcję opracowano w 1894, a w 1901 podjęto decyzję o realizacji. W latach 1902-1907 uformowano, na wysokości 19,3 m n.p.m. (19 m nad poziomem Odry Zachodniej), taras widokowy według projektu urbanistycznego Wilhelma Meyera-Schwartau.

Na szczycie nasypów ziemnych wzdłuż Odry powstała wysadzana drzewami aleja spacerowa, zakończona na krańcach półokrągłymi placykami. Tuż pod nimi znajdują się dwie symetryczne drogi zjazdowe biegnące w dół wzdłuż ziemnych skarp, ku środkowi założenia.

W latach 1906-1912 w północnej części tarasu zbudowano według projektu Paula Kieschke kompleks architektoniczny dla ówczesnej rejencji szczecińskiej, w którym obecnie ma swoją siedzibę Urząd Wojewódzki.