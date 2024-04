Walka jest nierówna. Arktyczny mróz zaatakował kwiaty, drzewa i krzewy owocowe

I dodaje, że w najbliższy czwartek czeka nas intensywny deszcz.

- W piątek temperatura będzie rosła do 11 st. C, a w długi weekend jest szansa na 15-16 st. C - wyjaśnia. - Potem przymrozków do piątego, szóstego maja nie widać. W naszej szerokości geograficznej, w której klimat jest umiarkowany, wszystko jest jeszcze możliwe.