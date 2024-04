Przymrozki zagrożą winnicom? W winnicy Turnau płoną pochodnie [ZDJĘCIA]

W winnicy Turnau w Baniewicach (gmina Banie) od kilku dni płoną specjalnie rozstawione na polu pochodnie. W ten sposób właściciele próbują ochronić winorośla przed zimnem.

- Kwiecień nie rozpieszcza - przyznają. - Sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Pracujemy ciężko, żeby ochronić krzewy przed powrotem zimy.

Pracownicy winnicy walczą z nocnymi przymrozkami próbując nieco ogrzać powietrze. Na szczęście do naszego regionu nie dotrą siarczyste mrozy, wystarczy więc podwyższyć temperaturę powietrza o jeden-dwa stopnie, by uratować krzewy i tegoroczne zbiory (przynajmniej w części). A co za tym idzie uchronić się przed dużymi stratami.