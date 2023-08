W Szczecinie powstanie spalarnia na odpady medyczne i weterynaryjne. Podpisano list intencyjny Marek Jaszczyński

Za pięć lat w Szczecinie zacznie działać instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Koszt inwestycji to ok. 160 mln złotych. 17 sierpnia doszło do podpisania listu intencyjnego dotyczącego planowanej inwestycji.