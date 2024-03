W pięć lat teren przy szpitalu klinicznym na Pomorzanach zostanie zabudowany

- To oznacza, że nieruchomość została sprzedana za około 11 mln zł - zdradził prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Prace budowlane ruszą najprawdopodobniej w przyszłym roku. W ciągu dwóch lat pierwszy etap budowy powinien zostać ukończony - zgodnie z umową prace nie mogą potrwać dłużej niż 5 lat. Koszt inwestycji został oszacowany na 120 mln zł.

- Jako społeczeństwo coraz bardziej się starzejemy. W Szczecinie i w całym województwie od lat cierpimy na brak miejsc opiekuńczo-leczniczych i hospicyjnych. Stąd pomysł, by na sąsiadującej z nami działce utworzyć Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z prawdziwego zdarzenia - mówi dyr. Magda Wiśniewska. - Chcemy, by powstało miejsce, które da nadzieję pacjentom na powrót do maksimum sprawności sprzed zachorowania.