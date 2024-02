W marcu rusza nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

4 marca rozpocznie się składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 15 kwietnia do godziny 15 podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W dniach 16 - 19 kwietnia rodzice będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia do placówki, a 24 kwietnia o godz. 15 będzie ogłoszenie wyników rekrutacji.

4 marca ruszy również rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych. Do szkoły podstawowej obwodowej dziecko przyjmuje się na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica. W przypadku innej szkoły niż obwodowa, dziecko bierze udział w rekrutacji na wolne miejsca. We wniosku rodzic wskazuje 3 szkoły podstawowe i różne typy oddziałów w tych szkołach. Mogą to być typy oddziałów: ogólnodostępne, integracyjne i sportowe.

Terminarz wygląda następująco: 4-20 marca składanie wniosków, w przypadku klas sportowych 14 marca ogłoszenie wyników testów, 12 kwietnia - lista zakwalifikowanych, 15-16 kwietnia - potwierdzenie woli przyjęcia, 17 kwietnia ogłoszenie wyników rekrutacji.

W nowym roku szkolnym uczniowie rozpoczną naukę w nowo wybudowanej szkole przy u. Kredowej.

Natomiast 12 grudnia 2023 r. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie poprzez likwidację jednej z lokalizacji (filii) mieszczącej się przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie. Z dniem 1 września 2024 r. wychowankowie Filii Przedszkola Publicznego Nr 77 mieli zostać przeniesieni do Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Karpackiej 29 w Szczecinie.