W gminie Kołbaskowo powstanie malownicza ścieżka. Po dwóch latach od podpisania umowy z wykonawcą

To budowa szlaku rowerowego od granicy polsko-niemieckiej, przez Barnisław, Warnik, Karwowo do Będargowa o długości ok. 4,5 km, szerokości 2,5 do 3 m, wraz z budową miejsc odpoczynku. Koszt inwestycji pierwszego odcinka w gminie Kołbaskowo, to 4 758 481,01 zł, z czego ponad trzy miliony złotych pochodzi z dofinansowania w ramach programu INTERREG V. Gdy w lipcu 2021 roku podpisywano umowę z wykonawcą, czyli firmą Eurovia Polska, czas realizacji miał wynosić 14 miesięcy, w tym siedem miesięcy na projektowanie. Nic z tego nie wyszło, inwestycja utknęła. Wykonawca wystąpił o podwyższenie wynagrodzenia, co wyniosło 1,9 mln złotych. 14 sierpnia, na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Kołbaskowie, radni zgodzili się na podwyższenie wynagrodzenia.

- Wybuchła wojna na Ukrainie, przyczyniło się to do znacznych wzrostów cen materiałów, które będą niezbędne do budowy szlaku. Ponadto, w momencie kiedy Eurovia zyskała pozwolenie na budowę, aż trzy podmioty, trzy osoby fizyczne, odwołały się od tej decyzji. Dość długo trwało procedowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, gdyż przetarg był w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W związku z powyższym dopiero w połowie lipca to pozwolenie stało się prawomocne, ale dlatego, że jak już powiedziałam, zmieniły się warunki gospodarcze i ekonomiczne, firma Eurovia wystąpiła o zmianę ceny, co jest zgodne z ustawą z 2022 roku. Ta zmiana, którą przeanalizowaliśmy jako gmina, wynosiła 1,9 mln złotych. Dlatego, aby Eurovia mogła rozpocząć budowę tej ścieżki, konieczne było zwołanie sesji nadzwyczajnej - wyjaśniła Małgorzata Schwarz, wójt gminy Kołbaskowo.