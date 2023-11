Rowerem z Kołobrzegu przez Szczecin do Berlina. To ma być turystyczny hit

- Pierwsze prace budowlane planowane są na 2025-2026 rok. Województwo swoje odcinki planuje wybudować do 2030 roku. Szczegółowy plan będzie musiał uwzględnić również sytuację finansową gmin, która może wymagać rozłożenia inwestycji w czasie. Część odcinków będzie też budowana przez gminy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - tłumaczy Gabriela Wiatr, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. - Planowane jest wcześniejsze wytyczenie tymczasowego przebiegu szlaku, który będzie prowadził lokalnymi drogami z małym ruchem i umożliwi przejazd rowerzystom. W miarę oddawania kolejnych inwestycji przebieg będzie się zmieniał w kierunku docelowego.

Trasa ma łączną długość 690 km w tym po stronie polskiej ponad 262 km a po stronie niemieckiej ponad 428 km. Obecnie przebieg po niemieckiej stronie wygląda następująco: Berlin - ścieżka rowerowa Berlin-Uznam do Angermünde - Uckermärkischer Radrundweg do Stolpe - ścieżka rowerowa Odra-Nysa do Staffelde - zielona granica do przejścia granicznego - następnie drogą do Szczecina. Po stronie polskiej natomiast część trasy o numerze 800 prowadzi od Pargowa przez Szczecin do Kołobrzegu. Natomiast część trasy o numerze 801 od Kołobrzegu przez Złocieniec do Siekierek. Na odcinku Pargowo - Szczecin - Stepnica trasa ma wspólny przebieg z Blue Velo. Odcinki te wymagają jedynie oznakowania wspólnym polsko-niemieckim logo, które będzie dopiero wypracowane. Na odcinku Stepnica - Skrzydłowo k. Rymania niemal cała trasa wymaga budowy nowych odcinków. To około 78 kilometrów. Na tym etapie zakłada się, że powinny one wykorzystywać w maksymalnym stopniu starorzecza kolejowe, które w większości zostały skomunalizowane i stanowią własność poszczególnych gmin. Pomiędzy Kołobrzegiem a Złocieńcem trasa ma wspólny tor ze Starym Kolejowym Szlakiem. Następnie łączy się z trasą Pojezierzy Zachodnich do mostu w Siekierkach.

Na zaprojektowanie brakujących fragmentów zaczekamy. Teraz gotowy jest program funkcjonalno-użytkowy na teren gminy Golczewo. Koszt prac może wynieść ok. 140 mln zł. Inwestycja uzyska wsparcie finansowe. Projekt przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wspólnie z Landkreis Uckermark uzyskał prawie 5 mln euro dofinansowania w ramach programu Interreg VI A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska 2021 - 2027. Dla Pomorza Zachodniego przypada blisko 2,5 mln euro.