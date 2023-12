Umowa z wykonawcą remontu ulicy Nadbrzeżnej i Cisowej w Policach. Nareszcie zakończą się kłopoty mieszkańców

- To jedna z najbardziej oczekiwanych przez policzan inwestycja drogowa. Inwestycja obejmie przede wszystkim przebudowę jezdni obu ulic, remont chodników, remont kanalizacji deszczowej, budowę doświetleń przejść dla pieszych – mówi Andrzej Bednarek, starosta policki.

O remont ul. Nadbrzeżnej i Cisowej od dawna upominali się okoliczni mieszkańcy i kierowcy, którzy z niej korzystają. To jedna z dróg dojazdowych do Polic od strony osiedla Skolwin. Sprawdza się, gdy zablokowana jest droga dojazdowa do Polic przez Przęsocin.

W Starostwie Powiatowym w Policach podpisano umowę z wykonawcą przebudowy wspomnianych ulic. Na realizację tej inwestycji wykonawca, tj. firma Eurovia Polska S.A. będzie miał 12 miesięcy, natomiast wartość realizowanej inwestycji to kwota 10 300 248,36 zł.

- Według planów pierwsze prace mogłyby rozpocząć się w połowie stycznia przyszłego roku. O utrudnieniach związanych z ich realizacją mieszkańcy będą informowani na bieżąco. Zakładamy, że w czasie prac ulica będzie przejezdna, chociaż przewidujemy odcinek jednokierunkowy i wahadło - mówi Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Dróg Publicznych.